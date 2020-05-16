Xiaomi Türkiye, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro ve Mi Note 10 Lite'yi Piyasaya Sürüyor

Online kanallar üzerinden tanıtılan akıllı telefonların lansmanı Xiaomi Türkiye Satış Direktörü İrfan Öztürk’ün sunumuyla gerçekleşti. Öztürk, bu ürünleri Türkiye pazarına sunmaktan büyük heyecan duyduklarını, halihazırda Xiaomi’yi sıkı bir şekilde takip eden bir kullanıcı kitlesi oldıuğunu ama her yeni ürünle yeni kullanıcıları Xiaomi ailesine dahil etmek istediklerini belirtti.

Redmi Note 9S ve Redmi Note 9 Pro: Efsane devam ediyor

Şu ana kadar dünya genelinde 110 milyonun üzerinde satış yapan Redmi Note serisi, orta düzey akıllı telefon pazarının en iyi telefonlarını kullanıcıların beğenisine sunuyor. Redmi Redmi Note 9S ve Note 9 Pro ile Redmi Note akıllı telefon serisi en uygun fiyatlarla en son tasarım özellikleri ve yenilikleri sunmaya devam ediyor.

64 Megapiksel dörtlü kamerasıyla üstün video ve fotoğraf kalitesi sunuyor

Arka kısımda bulunan oldukça etkileyici dörtlü kamera kurulumuna sahip Redmi Note 9 Pro'nun 64MP ana lensi, her türlü ışık ortamında net, ultra yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekilebilmesine olanak tanıyor. 8 Megapiksellik ultra geniş açılı lensi ise kaliteden ödün vermeden etkileyici büyük grup fotoğrafları çekilebilmesini sağlıyor. Arka kamerayı çevreleyen 5 Megapiksellik makro lens ve 2 Megapiksellik derinlik sensörü sayesinde kullanıcılar, mükemmel bir bokeh efektiyle etkileyici yakın fotoğraf çekimi yapabiliyorlar.

Redmi Note 9 Pro’nun ön kısmında yüksek kaliteli selfie çekilebilmesini sağlayan 16MP ekran içi kamera bulunuyor. Yeni ağır çekim selfie moduyla özellikle sosyal medya kullanımı için harika ağır çekim videolar çekilebiliyor.

Redmi Note 9S ayrıca, 48 MP ana kamerası ve 8 MP ultra geniş açılı lensi ile fotoğrafçılığı ön plana çıkarıyor. 5 MP makro lensi ve 2 MP derinlik sensörü arkadaki dörtlü kamera kurulumunu tamamlayarak her açıdan mükemmel fotoğraf çekilebilmesini sağlıyor. Ekran içine yerleştirilmiş 16 Megapiksellik ön kamera, ekranın maksimum boyutta kullanılabilmesine olanak tanıyor.

Uzun ömürlü batarya ve hızlı şarj

Büyük 5020mAh (tip) bataryasıyla Redmi Note 9 Pro, ince tasarımdan ödün vermeksizin ertesi güne kadar şarj edilmeden kullanılabilecek yeterli güce sahip. Daha da iyisi, cihaz sadece 30 dakikada yüzde 57'ye kadar şarj edebilen kutu ile birlikte gelen 33W hızlı şarj cihazı ile Redmi Note Serisinin şimdiye kadarki en hızlı şarj hızı olan 30W hızlı şarj seçeneğini sunuyor.

Bolca seyahat eden kullanıcılar için ideal bir arkadaş olan Redmi Note 9S, 18W hızlı şarj desteğine sahip 5020mAh (tip) bataryaya sahip.

Güçlü SoCs ile olağanüstü performans

Yepyeni Qualcomm® Snapdragon ™ 720G işlemci ve 2,3 GHz’ye kadar hızla Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9S, son derece hızlı, en üst düzey deneyimi yaşamanızı sağlıyor. 8nm işlemci teknolojisi ile üretilen cihaz, güç verimliliğini korurken güçlü bir performans sunuyor.

Her iki model de daha dengeli kullanıcı deneyimi için Z eksenli doğrusal titreşim motoru bulunuyor. Z eksenli doğrusal titreşim, kullanıcının eylemine bağlı olarak fotoğraflar, ekran görüntüleri, bildirimler, saat ayarları ve daha fazlası için farklı titreşimler dahil olmak üzere 120 titreşim efekti oluşturabiliyor.

Amiral Gemisi Seviyesinde Nokta Ekran

Redmi Note 9 Pro; şık, çentiksiz 6,67 inç nokta ekrana ekranına sahip. Yan tarafa konumlandırılan parmak izi sensörü sayesinde cihaza daha kolay erişilebiliyor ve yepyeni ön kamera modül tasarımı, üstün ve sürükleyici bir kullanıcı deneyimi sunuyor.Redmi Note 9S, önde ve arkada Corning® Gorilla® Glass 5 ile korunan 6,67 inç nokta ekran ile yepyeni bir görünüme kavuşuyor.

Hem Redmi Note 9S hem de Redmi Note 9 Pro, 3,5 mm kulaklık jakı ve IR blaster da dahil olmak üzere fanların favorisi olan çeşitli özelliklere sahip. Her iki cihaz da uzun süreli göz konforu için TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası ve kazara dökülmeler için (sıvı) sıçramasına dayanıklı nano kaplama ile birlikte geliyor.

Redmi Note 9 Pro, üç dinamik renk seçeneğiyle farklı bir tarz sunuyor: Yıldızlararası Gri, Tropikal Yeşil ve Buzul Beyazı. Redmi Note 9S kullanıcıları, Yıldızlararası Grisi, Aurora Mavisi ve Buzul Beyazı dahil olmak üzere üç büyüleyici renk arasından seçim yapabiliyor.

Redmi Note 9S, 15 Mayıs 2020 itibarıyla çevrimiçi kanallar, mobil operatörler, Mi mağazaları ve zincir mağazalar üzerinden satışa sunulacak. Redmi Note 9S’in 4 GB + 64 GB modeli 2.799 TL, 6 GB + 128 GB modeli ise 2.999 TL’den satılacak. Redmi Note 9 Pro’nun ise 6 GB + 64 GB modeli 3.299 TL’den, 6 GB + 128 GB modeli ise 3.599 TL’den satılacak. Redmi Note 9 Pro, 25 Mayıs 2020 itibarıyla çevrimiçi kanallar, mobil operatörler, Mi mağazaları ve zincir mağazalarda satışa sunulacak.

Redmi Note 9S ve Redmi Note 9 Pro Özelliklerine Hızlı Bakış:

Redmi Note 9S Redmi Note 9 Pro Ekran 6,67 inç Nokta Ekran 20:9 2400×1080 1500:1 kontrast oranı NTSC %84 Corning® Gorilla® Glass 5 TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası Gövde Yıldızlararası Grisi, Buzul Beyazı, Aurora Mavisi, Su sıçramalarına karşı dayanıklı nano kaplama Yıldızlararası Grisi, Buzul Beyazı, Tropik Yeşil, Su sıçramalarına karşı dayanıklı nano kaplama Boyutlar 165,75 x 76,68 x 8,8 mm, 209 g Performans Qualcomm®️ Snapdragon™️ 720G 8nm işlemci teknolojisi Kryo™ 465 CPU, Sekiz Çekirdekli CPU, 2.3 GHz’ye kadar hız Adreno™ 618 GPU, 750 MHz 5. Nesil Qualcomm®️ AI Engine LPDDR4X + UFS 2.1 Arka kamera 48 MP geniş açılı kamera 8MP ultra geniş açılı kamera, 118° FOV 5MP makro kamera, AF 2-10 cm 2MP derinlik sensörü 64 MP geniş açılı kamera 8MP ultra geniş açılı kamera, 118° FOV 5MP makro kamera, AF 2-10 cm 2MP derinlik sensörü Ön kamera 16 MP ekran içi ön kamera Bağlantı IR blaster Çok İşlevli NFC IR blaster Kilit Açma Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü Şarj 5020mAh (tip) batarya 18W hızlı şarj Kutu içinden çıkan 22,5W şarj cihazı 5020mAh (tip) batarya 30W hızlı şarj Kutu içinden çıkan 33W şarj cihazı Ses 1216 Linear hoparlör 3,5 mm kulaklık jakı Motor Z-axis linear motor Sistem Android 10 tabanlı MIUI 11 Depolama varyasyonları 4 GB + 64 GB 6 GB + 128 GB 6 GB + 64 GB 6 GB + 128 GB

Mi Note 10 Lite: Devrimsel Mi Note 10 serisinin yeni üyesi

Tamamen yeni Mi Note 10 Lite, uygun fiyata birinci sınıf ekran ve çok işlevli dörtlü kamera deneyimi sunuyor. Elinizde tutarken mükemmel hissetmeniz için 6,47 inç 3D kavisli Amoled ekran ve 3D kavisli cama sahip olan Mi Note 10 Lite, ince yapısı, anında tepki veren hızlı ekran içi parmak izi sensörüyle telefonu hızla açıp günlük rutininize devam etmenizi sağlıyor.

Efsanevi Mi Note 10 ailesinin bir parçası olan Mi Note 10 Lite, hızlı fotoğraf ve video çekimi için sektör lideri olan Sony’nin IMX686 sensörü ile birlikte ultra geniş açılı fotoğraflar, oldukça yakın makro çekimler ve muhteşem portreler için tasarlanmış özel sensörleri bir araya getiren çok yönlü bir 64 MP dörtlü kamera kurulumuna sahip.

Performans açısından, ultra sorunsuz mobil deneyim sunmak için Qualcomm® Snapdragon™ 730G Mobil Platform'dan faydalanan Mi Note 10 Lite, tek şarjla iki günlük kullanım2 sağlayan büyük bir 5260 mAh’lik bataryaya da sahip. Ayrıca kesintisiz çalışma ve oyun için kutu içinden çıkan 30W hızlı şarj cihazı ile birlikte geliyor.

6 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB varyasyonlara sahip Mi Note 10 Lite'ın üç farklı renk seçeneği bulunuyor: Buzul Beyazı, Geceyarısı Siyahı ve Nebula Moru. Mi Note 10 Lite’ın 6 GB + 64 GB modeli 3.699 TL, 6 GB + 128 GB modeli 3.899 TL ve 8 GB + 128 GB modeli 3.999 TL’den 25 Mayıs 2020 itibarıyla çevrimiçi kanallar ve Mi Store üzerinden satın alınabilecek.

Mi Note 10 Lite Özelliklerine Hızlı Bakış:

Ekran 6,47 inç 3D kavisli AMOLED Dot Drop ekran 19.5:9 1080 x 2340 FHD+ Renk gamutu: NTSC DCI-P3 (tip) Kontrast oranı: 400.000: 1 (tip) HDR10 ve TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası Gövde Corning® Gorilla® Glass 5 Buzul Beyazı, Gece yarısı Siyahı ve Nebula Moru Boyutlar 157.8 x 74.2 x 9.67 mm 204 g Performans Qualcomm® Snapdragon™ 730G LPDDR4X RAM ve UFS 2.1 depolama Arka kamera 64 MP geniş açılı kamera 8 MP ultra geniş açılı kamera, 120° FOV 5 MP derinlik sensörü 2 MP makro kamera Ön kamera 16 MP AI selfie kamerası Bağlantı Çok İşlevli NFC IR blaster Şarj 5,260mAh batarya, 0 ‘dan %100’e 64 dakikada şarj2 Kutu içinden çıkan 30W hızlı şarj cihazı Sistem Android 10 tabanlı MIUI 11 Depolama varyasyonları 6 GB + 64 GB, 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB