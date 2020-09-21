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Windows 10'un Zoom'a Rakip Olacak Yeni Özelliği: Meet Now

Microsoft'un Zoom'a rakip olacak "Meet Now" isimli yeni bir çevrimiçi konferans uygulaması üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Build 20211 ile görev çubuğuna eklenecek olan özellikle birlikte kullanıcılar, herhangi bir hesaba ihtiyaç duymadan toplantılara katılabilecekler.

Bilim ve Teknoloji 21.09.2020, 11:16
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Windows 10'un Zoom'a Rakip Olacak Yeni Özelliği: Meet Now

Koronavirüs pandemisinin ardından insanların evlerine hapsolmasıyla çevrimiçi video konferans uygulamalarına olan ilgi de bir hayli arttı. Bu süreçte özellikle Zoom uygulaması, kullanıcı sayısını katlayarak en popüler çevrimiçi konferans uygulamalarından biri haline geldi. Ancak Microsoft'un Zoom'un sonunu getirebilecek bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Microsoft'un Windows 10 işletim sistemine getireceği "Meet Now" adı verilen bu özellik, oldukça basit yapısına rağmen kullanıcılara büyük bir pratiklik sunuyor. Build 20211 ile görev çubuğuna eklenecek olan çevrimiçi konferans uygulaması, kullanıcıların Microsoft hesabı olsun veya olmasın bir görüntülü toplantı başlatmasına ya da bir toplantıya katılmasına imkân sağlayacak.

Hesaba ihtiyaç duymadan toplantılara katılmak mümkün:

Günümüzde Windows 10'da görüntülü veya sesli arama yapmak için Skype ya da diğer üçüncü taraf uygulamalarına başvurmanız gerekiyor. Bu noktada Skype'ı kullanabilmek içinse bir hesaba sahip olmak gerekiyor ancak Windows 10'un "Meet Now" özelliği sayesinde herhangi bir hesap olmadan hızlı ve kolay bir şekilde toplantı oluşturmak ya da toplantıya katılmak mümkün hâle gelecek.

Şimdilik beta aşamasında olan ve Windows 10'un görev çubuğuna eklenecek olan Meet Now'da davet bağlantısına sahip olan herkes toplantılara katılabilecek. Bununla birlikte bir toplantıya katılmak için ilgili sekmeye davet kodunu girmeniz veya davet bağlantısını kullanmanız gerekecek.

Bu noktada katılımcılar, toplantıya katılabilmek için herhangi bir Skype hesabına ihtiyaç duymayacak ve uygulama tıpkı Zoom gibi tamamen ücretsiz olacak. Çağrı kabul edildiğinde görüşme, yüklüyse Skype masaüstü istemcisinde veya Edge'de Skype web uygulamasında açılacak.

Microsoft, henüz test aşamasında olan yeni özelliği hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Bu sebeple özelliğin herkes için yayınlanıp yayınlanmayacağını veya ne zaman kullanıma açılacağını bilmiyoruz.

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