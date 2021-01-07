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Whatsapp’ın yeni gizlilik sözleşmesindeki tehlike

Whatsapp’ın yeni gizlilik sözleşmesi tartışılıyor. Uzmanlar kişisel verilerin Facebook ile paylaşılacak olmasını ürkütücü bir gelişme olarak değerlendiriyor.

Bilim ve Teknoloji 07.01.2021, 15:18
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Whatsapp’ın yeni gizlilik sözleşmesindeki tehlike

Whatsapp’ın yeni gizlilik sözleşmesi tartışılıyor. Uzmanlar kişisel verilerin Facebook ile paylaşılacak olmasını ürkütücü bir gelişme olarak değerlendiriyor.

Sosyal medya devi Facebook, Whatsapp kullanıcılarını endişeye düşüren bir karar aldı. Yeni gizlilik sözleşmesinde koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak. Bu durum sosyal medyada eleştirilmeye başladı.

"Güncelleme ürkütücü bir hal alıyor"

Yazılımcı Berkay çatak, “8 Şubat 2021’de yürürlüğüne girecek yeni kullanım şartları ve gizlilik ilkesindeki maddeler arasında WhatsApp’in topladığı kullanıcı verilerinin Facebook ile paylaşılacağı açıkça yer alıyor. Bu durumda Facebook’ta elde ettiği verileri bünyesinde bulunan diğer şirketler ile paylaşabilecek. Topladığı veriler arasında mesajlar, durum bilgisi, konum bilgisi olduğunu ve Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg’in geçmişte gizlilik, veri kullanımı hakkındaki davalarını göz önüne aldığımızda güncelleme ürkütücü bir hal alıyor” dedi.

Yeni kullanım şartları ve gizlilik ilkesini kabul etmeyen kullanıcıların 8 Şubat 2021 itibariyle Whatsapp kullanamayacağını belirten Çatak, “Whatsapp, kullanım sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcıları hesaplarını silmeleri için doğrudan yardım merkezine yönlendiriyor. Whatsapp yapacağı güncelleme ile rakip uygulamalar karşısında kan kaybedecek gibi görünüyor.

Whatsapp’ın gizlilik ilkesinde hangi verileri topladıklarına açıkça şu alandan ulaşılabiliyor: Hesap Bilgileri, Mesajlar, Bağlantılar, Durum Bilgisi, İşlem ve Ödeme Verileri, Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler, Kullanım ve Kayıt Bilgileri, Cihaz ve Bağlantı Bilgileri, Konum Bilgileri, Çerezler, Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.), Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.), WhatsApp’taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.), Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.), Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)” şeklinde konuştu.
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