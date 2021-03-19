Whatsapp ve Instagram ne zaman düzelecek?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Milyonlarca kullanıcı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a girerek sevdikleriyle iletişim kurmak isteyenler, uygulamaya erişimde zorluk yaşadı. Instagram, Whatsapp tarafından soruna ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmazken, yaşanan sorunun ilerleyen saatlerde çözülmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Whatsapp erişim sorunu ilk olarak Whatsapp Web üzerinden başladı. Sonrasında uygulamayı da etkileyen bir sorun başladı ancak konuya ilişkin bir arıza ya da teknik aksaklık açıklaması yapılmadı.