WhatsApp sohbet geçmişi, iOS ve Android arasında aktarılabilecek

Son aylarda gizlilik ilkeleriyle oldukça tartışılan WhatsApp, her geçen sürede platforma yeni özellikler ekliyor.

Şu anda kadar Android ve iOS işletim sistemleri arasında geçiş yapan kullanıcılar, WhatsApp hesaplarındaki sohbet geçmişini taşıyamıyordu. Ancak bu durum, çok yakında değişecek.

ANDROID VE iOS ARASI SOHBET AKTARMA

WABetaInfo'nun keşfettiği yeni özelliğe göre uygulama, Android ve iOS arası geçişlerde sohbet taşıma kolaylığı sağlayacak.

Şu anda test aşamasında olan özelliğin yakın bir zamanda uygulamaya eklenmesi planlanıyor.

Kısa süre önce WhatsApp Web için sesli ve görüntülü görüşme özelliğini kullanıma sunan şirket, ayrıca tek bir WhatsApp hesabını birden fazla telefonda kullanabilmek için de çalışmalar yürütüyor.