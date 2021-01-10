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WhatsApp'ın 'zorunlu güncellemesi' AB ülkelerindeki kullanıcıları etkilemeyecek

Güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini 8 Şubat'a kadar onaylamayan kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağını bildiren WhatsApp, Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcıların bu durumdan etkilenmeyeceğini duyurdu.

Bilim ve Teknoloji 10.01.2021, 15:46
2001
WhatsApp'ın 'zorunlu güncellemesi' AB ülkelerindeki kullanıcıları etkilemeyecek

ABD'li teknoloji devi Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, kullanıcılarına güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini içeren bir bildirim yolladı.

Bildirimde, güncellemelerin "WhatsApp hizmeti ve verilerinizi nasıl işlediğimiz. İşletmelerin, WhatsApp sohbetlerini saklamak ve yönetmek için Facebook tarafından barındırılan hizmetleri nasıl kullandığı. Facebook şirket ürünlerinde entegrasyonlar sunmak için Facebook ile nasıl çalıştığımız." konularında daha fazla bilgi içerdiği belirtildi.

Kullanıcıların "Kabul Et" sekmesine tıklayarak, 8 Şubat'ta yürürlüğe girecek yeni koşulları ve gizlilik ilkesini kabul etmiş olacağının aktarıldığı bildirimde, "Bu tarihten sonra, WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için bu güncellemeleri kabul etmeniz gerekecektir. Hesabınızı silmeyi tercih ediyor ve daha fazla bilgi almak istiyorsanız Yardım Merkezi'ni de ziyaret edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'deki kullanıcılar güncellemeyi kabul etmek zorunda 

WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken yeni koşulların AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığı belirtildi. Belirtilen ülkelerdeki kullanıcıların verilerinin reklam ve benzeri amaçlarla Facebook'un şirketleriyle paylaşılmayacağı kaydedildi. WhatsApp, güncellemeden etkilenmeyecek kullanıcılarının olduğu bölgeyi Avrupa Bölgesi olarak tanımlasa da belirtilen ülkeler arasında sadece AB ülkeleri yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için 8 Şubat'a kadar güncellenen uygulama koşullarını kabul etmesi gerekiyor.

"Facebook şirketleri paylaştığımız bilgileri kullanabilir"

WhatsApp'ın 4 Ocak'ta güncellenen "Gizlilik İlkesi"ne uygulamanın resmi sitesinde de yer verildi. Sitede yer alan metinde, WhatsApp'ın Facebook şirketlerinin bir parçası olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Hizmetlerimizin yürütülmesi, sağlanması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla WhatsApp; hizmetlerimizi ne zaman yüklediğiniz, kullandığınız veya hizmetlerimize ne zaman eriştiğiniz dahil olmak üzere bazı bilgileri almak veya toplamak zorundadır. Aldığımız ve topladığımız veri türleri, hizmetlerimizi nasıl kullandığınıza bağlıdır. Hizmetlerimizi sağlamak için belirli bilgilere gereksinim duyarız ve bunlar olmaksızın hizmetlerimizi size sağlayamayız.

Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur. Hizmetlerimizin ve Facebook şirketi ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler."

Mesajlardan konum bilgilerine tüm bilgiler toplanıyor

WhatsApp'ın sitesindeki bilgilere göre, uygulamanın kullanıcılarından topladığı bilgiler arasında; hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılar, durum bilgisi, işlem ve ödeme verileri, müşteri desteği ve diğer iletişimler, kullanım ve kayıt bilgileri, cihaz ve bağlantı bilgileri, konum bilgileri, çerezler, üçüncü taraftan sağlanan bilgiler yer alıyor.

Uygulama elde ettiği bilgileri; hizmetler, emniyet, güvenlik ve bütünlük, Facebook şirketleri hakkındaki iletişimler ve kurumsal iletişimler için kullanıyor.

WhatsApp, Facebook tarafından 2014 yılında satın alınmıştı. Facebook, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Messenger, Facebook ve Instagram'ı da bünyesinde bulunduruyor.

Facebook, Cambridge Analytica gibi veri skandallarıyla gündeme gelmiş, kurucusu Mark Zuckerberg ABD'nin ilgili kurumlarına konuyla ilgili ifade vermişti.

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