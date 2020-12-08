VoLTE nedir? Volte araması nasıl yapılır? İşte VoLTE ayarları...

Volte nedir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar teknolojik aletler ile görüşmelerini yapıyorlar. Farklı özellikler ile bu görüşmelerin kalitesi artırılabiliyor. Ses aramalarının LTE şebekesi üzerinden yapılmasını sağlayan volte teknolojisi yüksek kalitede ses hizmetlerinin sunulabilmesini mümkün kılıyor.

VOLTE NEDİR?

Volte, 5G teknolojisinin gelişmesiyle yüksek kalitede ses hizmetlerinin sunulabilmesini mümkün kılan bir teknolojidir.

VoLTE teknolojisiyle klasik devre anahtarlamalı yani 2G ve 3G şebekelerinden bağımsız olarak 4,5G şebekesinden VoLTE özelliğini destekleyen ve bu özelliğin aktive edildiği mobil telefona sahip abonelere yüksek kalitede ses hizmeti verilebiliyor.

Uygun cihaza sahip abonelere VoLTE hizmeti sunulacak. Bu teknoloji özellikle deprem, sel, yangın gibi doğal afet durumlarında şebekelerde yaşanan trafik sıkışıklığının azaltılmasına katkı sağlıyor. Böylece vatandaşların iletişiminde trafik sıkışıklığına bağlı sorunlar azalıyor.

VoLTE Teknolojisi Nasıl Kullanılır?

VoLTE teknolojisini kullanabilmeniz için normal olarak telefonunuzun LTE teknolojisini desteklemesi gerekiyor. Tabi, gerekli şartlar bununla sınırlı değil. Operatörünüzün de VoLTE teknolojisini aktif olarak kullanıma açması gerekli. Böylece bu yeni teknolojinin tüm nimetlerinden sonuna kadar faydalanabiliyorsunuz. Dilediğiniz zaman da VoLTE kapatma özelliği ile bu teknolojinin kullanımını kapatabiliyorsunuz.

Android VoLTE Ayarları





iPhone VoLTE Ayarları:



