Vodafone’dan mobil altyapı dönüşümü

Vodafone, kullanıcıların kesintisiz iletişim, geniş kapasite ve servis bazlı ihtiyaçlarını esas alarak ses, veri ve sinyalleşme altyapılarının sanallaştırma sürecini tamamladı. Bu sayede daha verimli ve esnek kapasite kullanımı sağlanarak olağan dışı trafik artışlarında dahi kesintisiz ve kaliteli ses ve veri iletişimi yönünde önemli bir adım atılmış oldu.

Vodafone, mobil şebeke yatırım stratejilerini yeni nesil teknolojilerle geliştirmeye devam ediyor. Vodafone Türkiye, kullanıcıların kesintisiz iletişim, geniş kapasite ve servis bazlı ihtiyaçlarını esas alarak ses, veri ve sinyalleşme altyapılarını buluta taşıma sürecini tamamladı. Türkiye mobil iletişim sektöründe 2G, 3G ve 4.5G teknolojilerini kapsayan ses, veri ve sinyalleşme altyapılarının tamamını bulut altyapısına taşıyan şirket, dünyada da dijitalleşmeye öncülük eden sayılı mobil iletişim işletmecilerinden biri konumuna geldiği belirtildi. Bu sayede şirket, her alanda artan dijitalleşme ihtiyaçlarının iyi şekilde karşılanmasına önemli katkı sağlayacak altyapıyı devreye almış oldu. Dijitalleşmeye katkı sağlayan yenilikçi servisler bu sayede sanal şebeke üzerinden çok daha kısa sürede kullanıcıların kullanımına sunulabiliyor.

Aynı zamanda sanallaştırma ile birlikte daha verimli ve esnek kapasite kulanımı sağlanarak, olağan dışı trafik artışlarında dahi kesintisiz ve kaliteli ses ve veri iletişimi sağlanabilecek. Öte yandan yakın gelecekte hayatımızın bir parçası olacak 5G teknolojisi ve servislerinin hızlı ve etkin şekilde hizmete sunulması için de bulut altyapısı önemli bir kilometre taşı olma özelliği taşıyor.

Kullanıcılarına güvenli ve yüksek kapasiteli iletişimi sağlama hedefiyle çalıştıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Özdemir, şunları söyledi: “Şirket olarak, müşterilerimizin her alanda artan dijitalleşme ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasını birincil önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu kapsamda ses, veri ve sinyalleşme şebekelerinin bulut altyapısına taşınması sayesinde daha verimli ve esnek kapasite kulanımı sağlanarak olağan dışı trafik artışlarında dahi kesintisiz ve kaliteli ses ve veri iletişimi hedefliyoruz. Son teknoloji ile müşterilerimize en iyi deneyimi sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”