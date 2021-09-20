Vodafone Business, Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi’ni 5G teknolojisiyle donatacak

Vodafone Business, Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi iş birliğiyle başlattığı ‘Dijital Sağlıkta Fikrine Sağlık’ programına 5G altyapısı ve IoT teknolojileri ile destek verecek. Opretör, yeni sağlık girişimlerinin uygulanabilmesi için kuluçka merkezini 5G teknolojisiyle donatacak.

İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, sağlık sektörünün gelişmesine hizmet edecek teknoloji bazlı iş fikirlerini ve girişimleri destekleyen Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi ile yeni bir program başlattı. ‘Dijital Sağlıkta Fikrine Sağlık’ temasıyla hayata geçirilen programda, sağlık alanında yeni fikir ve projelerin desteklenmesi hedefleniyor. Operatörün 5G altyapısı ve IoT teknolojileri ile destek vereceği programda, seçilen projelerin kuluçka merkezinde gelişimi sağlanacak ve operatörün 5G teknolojisinden ücretsiz faydalanma hakları olacak. Operatör ayrıca, 5G teknolojisiyle ilgili yeni iş fikri ve projeyle gelen girişimlere pazarlama, teknoloji, fiyatlama gibi farklı konularda mentörlük ve 5G teknolojisiyle ilgili çeşitli eğitimler de vererek programa katkıda bulunacak.

Herkese açık olacak

Verilen bilgiye göre, eylül ayında başlayacak programa sadece sağlık alanında ve ‘dijital sağlık’ temasına uygun projeler kabul edilecek. Herkese açık olacak program başvurularında, iş planı tamamlanmış ve şirketleşmeye hazır olan projeler değerlendirmeye alınacak. Söz konusu üniversitenin değerlendirme kurulu üyeleri ile operatörün üst düzey yöneticileri de projeleri değerlendirmek üzere jüride yer alacaklar.

Üniversite ile yapılan iş birliğini değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, şunları söyledi:

“5G teknolojisinin tüm sektörlerde önemli bir katma değer oluşturması bekleniyor. Bu teknolojiyle birlikte, internetin daha hızlı olmasının yanı sıra aynı anda birçok cihazın internete bağlanıp kontrol edilebilmesi ve gecikmenin çok az olması farklı alanlarda yenilikçi uygulamaların gelişmesinin önünü açıyor. Dünyada 5G’ye geçen ülkelerde yapılan ilk uygulamaların özellikle dikey sektörlerde üretim ve otomasyon, oyun ve eğlence, ulaşım ve sağlık alanlarında yoğunlaştığını görüyoruz. Grubumuz dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynuyor. Bu güçlü global birikimi tam 15 yıldır Türkiye’ye de taşıyoruz. Bu kapsamda, üniversitenin kuluçka merkezi ile başlattığımız programı önemsiyoruz. Program kapsamında yeni sağlık girişimlerinin uygulanabilmesi için kuluçka merkezini 5G teknolojisiyle donatacağız. Ayrıca, 5G ile ilgili vereceğimiz yeni iş fikri ve projeyle gelen girişimlere pazarlama, teknoloji, fiyatlama gibi farklı konularda mentörlük ve 5G teknolojisiyle ilgili çeşitli eğitimlerle katılımcıların gelişimine katkı sağlayacağız. Vodafone Business olarak, işletmelerin dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz.”

Acıbadem Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şahin ise şöyle konuştu:

“Kuluçka Merkezi olarak girişimci adaylarımızı operatör ortaklığı ile ‘Dijital Sağlık’ temalı çağrımız ile buluşturuyoruz. 2017 yılında faaliyete geçirdiğimiz kuluçka merkezimiz sağlık alanında yeni iş fikirlerinin olgunlaştırılması ve ürüne dönüştürülüp hayata geçirilmesi noktasında girişimcilere destek veriyor. Merkezimizde Ön Kuluçka, Kuluçka, Hızlandırıcı, Global Hızlandırıcı Program ve BİGGHEALTH Programı olmak üzere toplam 5 program yürütülüyor. Merkezimiz Türkiye’de sağlık alanında tematikleşmiş ilk kuluçka merkezi olarak 2017 yılından itibaren toplam 900’ün üzerinde başvuru almış ve 363 sağlık projesine destek vermiştir. 6 ay sürecek olan ‘Dijital Sağlık’ temalı yeni çağrı programımızda sağlık alanında teknolojik çözümleri olan ön kuluçka, kuluçka ve hızlandırıcı seviyesindeki girişimler desteklenecek. Merkeze kabul edilecek tüm girişimciler, üniversitemizin teknolojik altyapısından ve laboratuvarlarından yararlanırken, sektörel çalışma ağına da erişim sağlayacak. Ayrıca operatörün, kuluçka merkezine kuracağı 5G altyapısıyla ürünlerini geliştirme fırsatı yakalayacak olan girişimciler, 5G, Bulut Teknolojileri, IoT gibi dijital çözümler konularında Vodafone Business profesyonellerinden eğitim ve danışmanlıklar alma şansı yakalayacak. Operatör ile başlattığımız ve 1 yıl devam edecek olan kuluçka dönemi eğitim programı sonrasında destek verilen proje sayısının artmasını hedefliyoruz.”