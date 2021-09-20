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Vali Çiçek: “Afyonkarahisar’ı uçuracak projeyle karşı karşıyayız”

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’nde titanyumdan eklemeli imalat yöntemiyle sivil havacılığa parçalar üreten fabrikada incelemelerde bulunan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, “Afyonkarahisar’ı uçuracak bir projeyle karşı karşıyayız. Bu ürünler satışa sunulduğunda Türkiye’nin ithalatını da azaltacak” dedi.

Bilim ve Teknoloji 20.09.2021, 09:40
Vali Çiçek: “Afyonkarahisar’ı uçuracak projeyle karşı karşıyayız”

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’nde titanyumdan eklemeli imalat yöntemiyle sivil havacılığa parçalar üreten fabrikada incelemelerde bulunan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, “Afyonkarahisar’ı uçuracak bir projeyle karşı karşıyayız. Bu ürünler satışa sunulduğunda Türkiye’nin ithalatını da azaltacak” dedi.

Vali Çiçek, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’nde ekleme imalat teknolojisiyle uçak ve medikale titanyumdan parçalar üreten fabrikanın kurucusu Önder Artuk’u ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Üretim aşamalarını yakından inceleyen Vali Çiçek, Artuk’tan eklemeli imalat yöntemi ile titanyumdan üretilen uçak ve medikal parçalar hakkında bilgi aldı. Titanyumdan üretilen parçaların havacılık adına önemli olduğuna dikkat çeken Artuk, “İnşallah katma değerli ürün üretip dünyaya satma noktasında yatırımımız Afyon’a da örnek olacaktır. Valimize vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

“Titanyum tozdan parçalar üretiyorlar”

Afyonkarahisar’ı uçuracak bir proje ile karşı karşıya olduklarını aktaran Vali Çiçek ise “Afyonkarahisar iddialı bir şehir. Afyonkarahisar kültürde, tarihte her alanda iddialıdır. Gerçekten iddiasını da son zamanlarda yaptığı kalkınmayla, yaptığı organizasyonlarla kendini gösteriyor. Afyonkarahisar aynı zamanda işadamlarıyla da samimiyetimle söylüyorum iddialı bir şehir. Afyonkarahisar’da dostlarımız burada Şuan ziyaret ettiğimiz Artuk Havacılıkta sivil havacılığa medikal piyasasına özellikle uçuşla ilgili alanlara parça üretiyorlar. Titanyum tozdan parçalar üretiyorlar son model teknoloji 2 yıldır herhangi bir karşılık beklemeden sürekli sermaye akıtarak buraya büyük bir sektör oluşturdular. Biz de gurur duyduk ve heyecanla bekliyoruz. Afyonkarahisar’ın bir değeri olarak bakıyoruz buraya. Arkadaşlarımız bunu başardıklarında katma değeri yüksek Afyonkarahisar’ı uçuracak bir projeyle karşı karşıyayız. Şuan çok iyi gidiyor. Bu ürünler satışa sunulduğunda Türkiye’nin ithalatını da azaltacak. İthal edilen ürünlerin yurt içinde kullanımı sağlanmış olacak” diye konuştu.

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