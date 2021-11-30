Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sosyal medya şirketlerine çağrıda bulunarak sosyal medya yasasını hatırlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bir bebeğin darp edilmesi görüntülerinin yayılmaması için sosyal medya şirketlerine çağrıda bulunarak sosyal medya yasasını hatırlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Masum bir bebeğin darp edildiği görüntülerin sosyal medyada veya haber olarak paylaşılması, kamu vicdanını derinden etkilediği gibi basın etiğiyle de bağdaşmaz.

Vatandaşlarımızı bu tür hassas içeriklerin yayılmaması konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Sayan, şunları kaydetti:

"Ayrıca; tüm sosyal ağ platformlarına çağrıda bulunuyorum. Hem insani hem de ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinizi ivedilikle yerine getirin. Bu tür içeriklerin yayılmaması için hassasiyet göstermenizi bekliyoruz."