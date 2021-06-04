Ücretsiz internet dönemi Başkent’in dört bir yanını sarıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin her geçen gün yaygınlaşan wi-fi ağı son olarak Batıkent Murat Karayalçın Meydanı ve Etimesgut Tren Garı bölgesinde aktif hale getirildi. Böylece ücretsiz internet hizmeti verilen meydan sayısı kısa sürede 30’a yükseldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz wi-fi hizmetini kent meydanlarına taşımaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz” diyerek hayata geçirdiği projenin ilk etabında kentin 35 meydanına yapılması planlanan çalışmalar hızla ilerliyor. Son olarak Batıkent Murat Karayalçın Meydanı ve Etimesgut Tren Garı bölgesi de wi-fi ağına dahil edildi.

Ücretsiz internet bağlanan meydan sayısı 30’a yükseldi

Batıkent Murat Karayalçın Meydanı ve Etimesgut Tren Garı bölgesinin eklenmesiyle Başkent’te ücretsiz wi-fi hizmetinin verildiği meydan sayısı kısa süre içinde 30’a yükseldi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ile Ankara’nın farklı noktalarında toplam 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz internet sağlanmasının planlandığı proje her geçen gün daha da yaygınlaşırken, wi-fi uygulamasının aktifleştirildiğine ilişkin veriler ise “wifi.ankara.bel.tr” adresi üzerinden paylaşılıyor.

Vatandaşları hızlı, güvenli ve ücretsiz internetle buluşturan hizmet kapsamında devreye alınan ücretsiz 1’inci Etap wi-fi noktaları (FAZ1) şöyle:

“512. Sokak İvedik, Adnan Yüksel Caddesi, Akyurt Cumhuriyet Meydanı, Batıkent Meydan (GİMSA Önü), Elmadağ Kent Meydanı, Haymana Kent Meydanı, Kalecik Kent Meydanı, Polatlı Kent Meydanı, Şehit Salim Akgül, Ayaş Kent Meydanı, Bala Kent Meydanı, Beypazarı Atatürk Parkı, Çamlıdere Ali Semerkandi Türbesi, Güdül Kent Meydanı, Kahramankazan Kent Meydanı, Kızılcahamam (Soğuksu Gidişi), Nallıhan Kent Meydanı, Şereflikoçhisar Ankara Caddesi, Evren Kent Meydanı, Ulus Meydanı, Sıhhiye, Keçiören Belediyesi önü, Zafer Çarşısı, Çubuk Kent Meydanı, Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Camii, Bahçelievler Adnan Ötüken Parkı, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Batıkent Murat Karayalçın Meydanı, Etimesgut Tren Garı”

Merkez ve ilçe meydanlarına ücretsiz wi-fi uygulaması kapsamında kalan 5 meydanda da kısa sürede internet erişimi sağlanacak. FAZ1 çalışmaları kapsamında yer alan Güvenpark, Beşevler Üniversiteler Bölgesi, Gökkuşağı Yolu, Sincan Lale Meydanı ile Çayırhan Kent Meydanı da kısa süre içinde internet erişimine açılacak.