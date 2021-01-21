Twitter, Yürütmenin Durdurulması Davası Açabilir

Prof Hukuk Bürosu Avukatlarından Av. Emre Avşar, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu:

Ekim 2020’de yürürlüğe giren sosyal medya yasasına göre; sosyal medya uygulamalarına süre tanınıp Türkiye’de temsilcilik açmaları gerektiği bildirilmişti. Çoğu firma son ana kadar bekledi ve verilen süre 19 Ocak itibariyle doldu. Ancak Twitter herhangi bir temsilcilik atamadı.

Yaptırımlar arasında ilk etapta 10 Milyon Türk lirası idari para cezası, temsilcilik bulundurulmamaya devam edilmesi halinde, 30 Milyon Türk Lirası idari para cezası verileceği ve 3. Etapta Türkiye’deki reklam etkinliğinin 3 Ay boyunca durdurulması var.

Twitter’a reklam yasağı getirildi

Bugüne kadar 40 Milyon TL ceza alan Twitter, artık şirketlerden reklam içeriği ve sponsorlu reklamlar yayınlayamayacak. Teknik engellemeler dolayısıyla bu yasağın Twitter tarafından ihlal edilmesi durumu da ortadan kalkmış olacak. Aynı şekilde şirketler de buna rağmen reklam içeriği çıkartmaya devam ettiği müddetçe hem ilgili yasa hem de Reklam Rekabet Yönetmeliğine aykırı hareket etmiş olacaklar. Influencerlar ve diğer sosyal medya ünlülerinin ‘gizli reklam’ içerikleri de tehlike arz edebilir durumda olacak. Bu durumun da tespit edilmesi dolayısıyla Reklam Rekabet Yönetmeliğine aykırılıktan şirketler de ceza alabilir.

Buna rağmen temsilcilik atanmamakta ısrarcı olunursa ilk etapta %50 ve ikinci etapta %90 oranında bant genişliği daraltmasına gidilebilecek.

Twitter Dava Açabilir

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yasaya bağlı uygulama yaptığından, Twitter idari işlemin durdurulması ve iptali davası açabilir. Bu konudaki talepler, gerekçeleri ile birlikte ilgili İdare Mahkemesine dava yolu ile konu edilmelidir. Kurgulanacak davanın nihai kararını elbette ilgili mahkeme verecektir fakat bilinmesi gereklidir ki, dava hakkı herkese tanındığı gibi bu konuda Twitter’a da tanınacaktır. Elbette nasıl bir sonuç vereceğini böyle bir dava kurgulanırsa hep birlikte öğrenmiş olacağız.