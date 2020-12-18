Twitter'ın sesli sohbet odası 'Spaces’ test aşamasında

Sesli sohbet odası sayesinde kullanıcıların daha fazla etkileşim alacağını belirten firma, Beta sürecini başlattıklarını duyurdu. Henüz küçük bir grup ile test edildiğinin altını çizen Twitter, Discord benzeri özellikler ile karşımıza çıkıyor.

Sınırlı kullanıcıyla test ediliyor

Spaces özelliği sayesinde kullanıcılar, ses kliplerini özel mesajlarda da paylaşabilecek. Ayrıca kullanıcılar sohbet odaları kurarak diğer kullanıcılar ile etkileşime girebilecek. Sohbet odası kuran kullanıcılar, oluşturulan sohbet odalarında kimlerin ses kaydı gönderebileceği gibi bazı yetkilere sahip olabilecek.

MÜZİSYENLER, YAZARLAR VE GERİ KALAN HERKES İÇİN

Twitter, "Müzisyenler ve yazarlar eserlerini hayata geçirmek için ses kaydı özelliğini kullanıyor. Diğer kullanıcılar ise anı anlatma, duygularını açıklama gibi konularda ses kaydı özelliğine başvuruyor. İnsanların Twitter’da vakit geçirirken kendilerini rahat hissetmek ve kontrolü ellerinde tutmak istediklerini biliyoruz.” ifadeleri kullandı.

Twitter Ürün Tasarımcısı Maya Gold Patterson, "Ekibimiz test grubundan gelen geri bildirimleri en iyi şekilde değerlendiriyor. Benim de karşılaştığım taciz olaylarını engellemek için daha dikkatli olmak için elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.