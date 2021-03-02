Twitter'da mavi tik nasıl alınır? Twitter hesabı nasıl onaylatılır?

TWİTTER'DA MAVİ TİK YA DA MAVİ ROZET NEDİR?

kullanıcıların genellikle mavi tık olarak adlandırdığı mavi onay rozetiya da Twitter'da kamuoyunun ilgisini çekebilecek bir hesabın orijinal olduğunu insanların bilmesini sağlar. Rozet hesap profilinde ismin yanında, arama sonuçlarında ise hesap adının yanında yer alır. Profil veya tema rengi özelleştirmelerine bağlı olmaksızın, her zaman aynı renktedir ve aynı konuma yerleştirilir. İsimlerinin yanında tik bulunmayan ancak rozeti profil fotoğrafı, başlık fotoğrafı veya kişisel bilgiler gibi başka bir yerde gösteren hesaplar onaylanmış hesap değildir. Mavi onay tikleri Twitter tarafından yerleştirilmelidir ve bir rozeti profil fotoğraflarının, arka plan fotoğraflarının bir parçası olarak ya da onaylandıklarını ima etmek üzere herhangi bir şekilde kullanan hesaplar kalıcı olarak askıya alınabilir.

Düzenli olarak yeni özellikleri denemeye devam eden mikro blog sitesi Twitter, insanların sitede nasıl "doğrulandığına" ilişkin yeni politikası için planlar yayınladı. Bu, platformda imrenilen bir şey olan ünlü 'mavi tik işareti' ile ilgili pek çok eleştiri ve kafa karışıklığı olduğu için Twitter'ın yenilemeyi garanti ettiği bir alandır.

Twitter şimdi 2021'in başlarında yeni bir halka açık başvuru süreci de dahil olmak üzere doğrulama programını yeniden başlatacağını duyurdu. Yeni politika için kamuya açık geri bildirim dönemi dün başladı ve 8 Aralık'a kadar devam edecek.

Twitter, bu politikanın, doğrulamanın ne anlama geldiğini, kimin doğrulama için uygun olduğunu ve sürecin daha adil olmasını sağlamak için bazı hesapların neden doğrulamayı kaybedebileceğini tanımlayarak gelecekteki iyileştirmeler için temel oluşturacağını söyledi.

Twitter ayrıca, insanların doğrulama rozetini genel bir kimlik niteleyicisi olarak mı yoksa o kişinin Twitter'dan bir onayı olarak mı gördüklerini netleştirmeye çalışır.

Twitter bu sefer net temel kurallar koyuyor

Twitter bu sefer neye kalkıştığını netleştirmek istiyor.

Doğrulama ile sunulan bazı temel 'Önemli Hesap' türlerini tanımlamak istiyor. Önerilen politikaya göre, "Twitter'daki mavi onaylı rozet, insanların kamu yararına bir hesabın gerçek olduğunu bilmelerini sağlar. Mavi rozeti almak için hesabınızın dikkate değer ve aktif olması gerekir "dedi.

Twitter ayrıca, bir hesaptan doğrulamayı otomatik olarak kaldırmak için kurallar koymuştur (örneğin, etkin değilse veya profil eksikse) ve ayrıca, aşağıdakileri sürekli olarak ihlal ettiği tespit edilen belirli nitelikli hesapların doğrulamasını reddetmek veya kaldırmak Twitter Kuralları (nefret dolu davranış, vatandaşlık bütünlüğü veya şiddetin yüceltilmesi hakkında).

"Twitter'da olmaması gereken birçok doğrulanmış hesap olduğunu biliyoruz. Çalışmamızı kolaylaştırmak için etkin olmayan veya eksik profilleri olan hesaplardan rozetleri otomatik olarak kaldırarak başlamayı ve bunu 2021 boyunca ek hesap türlerini içerecek şekilde genişletmeyi planlıyoruz "dedi.

Twitter, politikanın bu sürümünün bir başlangıç ??noktası olduğunu ve doğrulama için kategorileri ve kriterleri önümüzdeki yıl önemli ölçüde genişletmeyi planladığımızı ekledi.

TWİTTER'DA MAVİ TİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Twitter'da Adım Adım Nasıl Onaylanır?

Profilinizi profil resmi, kapak fotoğrafı, ad, web sitesi ve biyografi ile tamamen doldurun

Doğrulanmış bir telefon numarası ekleyin ve e-posta adresinizi onaylayın

Doğum gününüzü ekleyin

Tweetlerinizi "herkese açık" olarak ayarlayın

Twitter'dakidoğrulama formunu ziyaret edin

Twitter'ın doğrulanmış hesaplarla ilgili duyurusunda, hangi hesapları doğrulamayı seçtikleri ve hangilerini yapmadıkları konusunda bir faktör olabilecek birkaç belirli öğeyi listelediler. Twitter'da doğrulanmanın en büyük faktörü, profilin kamu yararına olmasıdır.

Biraz daha açıklamak için Twitter, "kamu yararının" aşağıdaki alanlarda kamuya mal olmuş kişileri ve kuruluşları içerebileceğinden bahseder:

Müzik

televizyon

Film

Moda

Devlet

Siyaset

Din

Gazetecilik

Medya

Spor Dalları

İş

ve diğer önemli ilgi alanları

Profilinizle ilgili minimum kuralları karşıladığınız sürece (bir profil fotoğrafına ve doğrulanmış bir telefon numarasına sahip olmak gibi şeyler), nihai olarak neyin "kamu yararına" olduğuna karar verirken doğrulama süreci biraz öznel görünmektedir.

İşlemi bir kez tamamlar ve doğrulanmazsanız endişelenmeyin. 30 gün sonra tekrar deneyebilirsiniz.

Minimum yönergeler açısından, her birini başarıyla nasıl tamamlayacağınızla ilgili biraz daha fazla bilgi burada.

Twitter'da telefon numaranızı doğrulayın.

Buradan hesabınıza bir telefon numarası ekleyebilirsiniz ; Numarayı doğrulamak için Twitter'ın e-postanıza gönderdiği doğrulama kodunu girin.

Email adresinizi onaylayın

E-posta adresinizi ekleyebilirsiniz; E-postayı onaylamak için Twitter'ın e-posta adresinize gönderdiği bağlantıya tıklayın.

Twitter-e-posta-ayarları

Bir biyografi, profil fotoğrafı, kapak fotoğrafı, doğum günü ve web sitesi ekleyin.

Bu bilgileri eklemek veya düzenlemek için Twitter'daki profilinizi ziyaret edin (benim durumumda, twitter.com/kevanlee). Giriş yaptıysanız, Twitter istatistiklerinizin sağında bir "Profili Düzenle" düğmesi görmelisiniz.

Düzenle düğmesine tıklamak, profilinizin çeşitli yönlerini düzenlenebilir hale getirecektir. Değiştirmek için tıklayabilirsiniz