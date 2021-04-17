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Twitter çöktü mü? Resmi açıklama geldi

Popüler sosyal medya platformu Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. Dün başlayan ve bugün de devam eden sorunla ilgili kullanıcılar 'Twitter çöktü mü?' sorularını sorarken platformdan açıklama geldi.

Bilim ve Teknoloji 17.04.2021, 22:37
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Twitter çöktü mü? Resmi açıklama geldi

Twitter'da Türkiye saati ile 03:00 sıralarından bu yana dünya çapında erişim sorunu yaşanıyor. Bazı kullanıcılar siteye erişim sağlayamazken, bazıları da akışların yenilenmediğini bildiriyor.

Yaşanan aksaklıklarla ilgili platformdan açıklama geldi. Twitter, kullanıcıları etkileyen erişim sorununu çözmek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Yapılan açıklamada “En kısa sürede normal hale getirmek için çalışmayı sürdürüyoruz. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

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