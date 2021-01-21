Twitter, Çin’in ABD büyükelçiliğini Uygur tweetiyle kilitledi

Twitter, şirket politikasını insanlıktan çıkarmaya karşı ihlal eden Uygur kadınlarıyla ilgili bir tweet üzerine Çin’in ABD’deki büyükelçiliğinin hesabını kilitlediğini söyledi.

Çin Büyükelçiliği hesabı @ChineseEmbinUS, bu ay Uygur kadınlarının hükümet politikasıyla “bebek yapma makineleri” olmaktan kurtarıldığını tweetledi. Reuters’ın bildirdiğine göre tweet, devlet kontrolündeki China Daily gazetesi tarafından bildirilen bir araştırmaya atıfta bulundu.

“Tweet ile ilgili olarak, insandışılaştırmaya karşı politikamızı ihlal ettiği için harekete geçtik ve şu ifade yer alıyor: Din, kast, yaş, engellilik, ciddi hastalık, ulusal köken, ırk nedeniyle bir grup insanın insanlıktan çıkarılmasını yasaklıyoruz Bir Twitter sözcüsü CNBC’ye yaptığı açıklamada, veya etnik köken, “dedi.

Batı Çin’de yaşayan Müslüman bir azınlık olan etnik Uygurlar, Çin hükümeti tarafından yıllardır bastırılıyor. Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık.

Çin, en son Çarşamba günü olmak üzere, Uygurlara yönelik kötü muameleyi defalarca reddetti. Dışişleri bakanlığı öfkeyle cevap verdiğinde eski ABD Dışişleri Bakanı’na Mike Pompeo’nun Uygur politikasını “soykırım” olarak nitelendirmesi.

Twitter tweet’i çıkardı ve artık mevcut olmadığını belirten bir etiketle değiştirdi.

ABD’deki Çin Büyükelçiliği’nin Twitter hesabının sosyal medya şirketi tarafından kaldırılan bir tweet’i gösteren ekran görüntüsü.

Sosyal medya devinin hizmet koşulları koşulları politikalarını ihlal eden tweet’lerin gizlendiğini ve hesapların ya kilitlendiğini ya da bazı özelliklerin geçici olarak sınırlandığını. Kullanıcıların, hesabın tamamen geri yüklenmesini istiyorlarsa söz konusu tweetleri manuel olarak silmeleri gerekir.

ABD’deki Çin büyükelçiliğinin hesabı en son 9 Ocak’ta tweet attı.

ABD’deki Çin büyükelçiliği, CNBC’nin normal çalışma saatleri dışında gönderilen yorumlar için e-posta ile gönderilen talebine hemen yanıt vermedi.

Bu ayın başlarında Twitter, Başkan Donald Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı. Şirket, kararın “şiddeti daha fazla kışkırtma riski nedeniyle” alındığını söyledi.