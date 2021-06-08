Twitch çöktü: Yayınlara erişim sağlanamıyor

Dünyanın en çok kullanılan yayın platformlarından olan Twitch’in yayınları durdu ve izleyiciler ‘Twitch çöktü mü?‘ sorusunun cevabını aramaya başladı. Twitch resmi destek hesabından yapılan açıklamada dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşandığı belirtildi. Kontrol sağlandığında herhangi bir Twitch kanalının yayın yapamadığı ve Twitch hizmetlerine bağlanılamadığı görülüyor.

Twitch sistemleri sorgulama ekranında erişim sorununun TSİ 23:56’da başladığı belirtiliyor. Soruna dair yapılan açıklamada da Twitch’in bazı durumlarda yüklenememesine sebep olan bir sorunun yaşandığı aktarılıyor.

Türkiye'nin en büyük internet servis sağlayıcılarından Türk Telekom, planlı çalışmalar kapsamında 7-8 Ocak tarihlerinde bazı il ve ilçelerde kısa süreli internet kesintileri olacağı duyurdu.

Twitch çöktü mü?

Dünyanın en çok kullanılan ve izlenen yayın platformu, bütün dünyayı etkileyecek bir biçimde sorun yaşıyor. Twitch ana sayfasına giren kullanıcılar ‘Bir hata oldu… Sizin için tavsiyelere erişemedik.’ ve ‘Veri yüklemede hata.’ hata mesajlarıyla karşılaştı. Kullanıcıların takip ettiği kanalların da yüklenmediği, Twitch ana sayfasına girilince görülüyor.

Bu gibi sorunların yaşanmasından sonra kullanıcıların aklına “Twitch çöktü mü?” sorusu geldi. Sorunun cevabı olarak Twitch sistem izleme sayfasındaki hata mesajını inceleyebilirsiniz. Burada hata zamanı UTC 20.56 (TSİ 23.56) olarak tescillenmiş durumda.

Twitch kullanıcıları takip ettiği hesapları görüntülemek istediğinde ise böyle bir hata ekranıyla karşılaşıyor. Gözat kısmında yayın kategorilerine bakılmak istediğinde boş ekran ya da 0 (sıfır) izleyiciye sahip olan oyunlar kendisini gösteriyor.

Not: Sorunun kayda geçmesinden 24 dakika sonra bazı yayınlara erişim sağlanmaya başlandığı belirlendi. Ancak hala yayınların yükleme sürelerinin zaman aldığı ve bazı sayfalara erişim sağlanamadığı gelen bilgiler arasında.

Güncelleme: Twitch sistem izleme sayfasında, erişim sorunun ortadan kaldırıldığı ve servislerin normal olarak çalıştığı duyuruldu. Erişim sorunu 1 saat civarında sürdü.