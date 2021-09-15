TUSAŞ sanal gerçeklikle 5 bin teknisyenine üretim ve tasarım eğitimi veriyor

Havacılık ve savunma teknolojilerinde ülkemizin öncü kuruluşu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), teknisyenleri için iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde sanal gerçeklik (VR) teknolojisinden faydalanacak. 5 bin teknisyene eğitim verecek olan TUSAŞ’ta ilk faz eğitimler başladı.

TUSAŞ, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) tabanlı eğitim kataloğu oluşturma hedefi ile önemli bir projeye imza attı. Endüstriyel üretim alanlarında yüksek öneme sahip iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konularında sanal gerçeklik (VR) tabanlı içeriklerle geliştirilen projede ilk faz eğitimler başladı. TUSAŞ, İSG eğitimlerinin yanı sıra üretim ve tasarım operasyonlarına yönelik eğitimleri de VR ve AR destekli olarak yürütmeye hazırlanıyor. Diğer taraftan havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki kritik becerilerin kazandırılması için öncelikli olarak belirlenen dört farklı operasyonda gerçekçi bir sanal gerçeklik deneyimi sunan eğitimlerin geliştirme süreci ise tamamlanmak üzere. Yıl içerisinde faaliyete açılması planlanan eğitim teknolojileri stüdyosu TUSAŞ’ın yeni sanal beceri eğitimi merkezi olma niteliğini taşıyacak. Bu kapsamda çalışanlar, hava aracı perçin işlemleri, manuel boya işlemleri, elektriksel bağlama ve girdap akımı ile yapılan işlemlerin muayenesi olmak üzere dört farklı teknik operasyonu VR tabanlı eğitim içerikleriyle öğrenecek. Nihai olarak 20 dersten oluşacak bir VR tabanlı eğitim kataloğunu mobil bir kit vasıtasıyla farklı yerleşkelerinde yer alan çalışanlarına sunmayı hedefleyen TUSAŞ, bu alanda bir ilki de başarmayı amaçlıyor. Başlangıçta 5 bin teknisyenin hizmetine sunulacak VR tabanlı eğitimlerin ikinci aşamada mühendislerin eğitim süreçlerine entegre edilmesi öngörülüyor. Dijital eğitim projesi ile özgün projelerdeki operasyonları tanıma ve deneyimleme fırsatı bulan TUSAŞ çalışanlarının iş başı eğitim ve adaptasyon performanslarının artırılması hedefleniyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “Geleceğin hava araçlarını geliştiren şirketimize en yeni teknolojileri adapte etmeye devam ediyoruz. Hava aracı üretim süreçlerinde dijital dönüşüm çalışmalarımıza hız kazandırdık. Bu kapsamda yeni hizmete alacağımız sanal gerçeklik uygulamaları ile oluşturulmuş sistemde çalışma arkadaşlarımıza güvenli ve yüksek kalitede eğitim sunacağız. Havacılık ekosisteminin geleceğine güç katmayı sürdüreceğiz“ dedi.