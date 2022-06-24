TUSAŞ ile YÖK arasında yükseköğrenim alanında iş birliği protokolü imzalandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Yükseköğretim Kurumu (YÖK) arasında havacılık endüstrisinin gelişimine katkı sağlamak üzere, “Yükseköğretim Alanında İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bünyesinde oluşturulan bilimsel araştırma programı çerçevesinde doktora öğrencilerine burs sağlanması amacıyla Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ile iş birliği protokolü imzalandı. Toplamda 200 doktora öğrencisine burs desteğinin sağlanacağı bilimsel araştırma programı ile malzeme biliminden mekanik konulara, yazılımdan yeni nesil hava aracı geliştirilmesine birçok alanda havacılık endüstrisinin gelişimine katkı sağlayacak tez çalışmaları desteklenecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın hazır bulunduğu ve yaklaşık 18 rektörün de katılımı ile bilimsel araştırma programı çerçevesinde iş birliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi. TUSAŞ’ın yol haritasında yer alan havacılık sektöründe yetişmiş insan kaynağını ön plana çıkartacak. Yetkinlik düzeyi oluşturacak konularda gerçekleştirilecek doktora çalışmalarının desteklenmesi amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde TUSAŞ ve YÖK 200 doktora öğrencisinin seçme ve değerlendirme aşamasında birlikte çalışacak. Burs programına kabul edilen öğrenciler havacılık ve uzay alanında belirlenen konularda doktora tez çalışmaları ile yürütülen bilimsel çalışmalara katkı sağlayacak.

YÖK Başkanı Erol Özvar ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil konuşmalarının ardından, “Türk Havacılık Uzay Sanayii ve YÖK Arasında Yükseköğretim Alanında İş Birliği Protokolü”nü imzaladı. Protokol imza töreninin ardından YÖK Başkanı Özvar, Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ve ilgili üniversitelerin rektörleri TUSAŞ tesislerini gezdi. Başkan Özvar, mühendislerle ve çalışanlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.