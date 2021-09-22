Türksat, Teknofest’te gençlerle buluştu

Türksat, teknolojide farkındalık oluşturmayı ve Türkiye’nin yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Türkiye’nin en güncel uydu ve milli anten ailesini gençlerle buluşturdu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda Türksat gibi kritik öneme sahip birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Teknofest kapılarını açtı. Türksat, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest’tin ilk gününde yüzlerce gencin akınına uğradı. Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türksat İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Metin Çavuşoğlu ve Türksat Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel de festivale katıldı.

Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu sektörü, medya kuruluşları ve üniversitelerden oluşan kurumların katılımıyla düzenlen etkinlikte Model Uydu Yarışması’nın da sahibi olan Türksat, standında sergilediği yeni anten ailesi PEYCON’un yanı sıra dev Türksat 4A uydusu maketiyle de göz doldurdu. Türksat’ın bir diğer standı model uydu standında ise Türksat Model Uydu Yarışması finalistleri yerli ve milli üretilen model uydularını ve roketleri bu stantta sergilerken, model uydu standı Teknofest’in ilk gününde gençlerin akınına uğradı.