Türksat 5A, 8 Ocak'ta uzaya fırlatılacak

Karaismailoğlu, “Türksat 5A'nın yörüngesinde hizmete girmesiyle birlikte, Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B ile birlikte, uzaydaki aktif haberleşme uydu sayımız 4'e çıkacaktır. Türksat 5A'nın da devreye girmesiyle birlikte, uzay vatanda çok daha güçlü olacağız” dedi.