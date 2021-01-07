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Türksat 5A, 8 Ocak'ta uzaya fırlatılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türksat 5A’nın fırlatılmasına saatler kaldığını belirterek Türkiye saatine göre 8 Ocak Cuma günü saat 04.28’deTürksat 5A’nın uzaya gönderileceğini bildirdi.
Bilim ve Teknoloji 07.01.2021, 11:38
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Karaismailoğlu, “Türksat 5A'nın yörüngesinde hizmete girmesiyle birlikte, Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B ile birlikte, uzaydaki aktif haberleşme uydu sayımız 4'e çıkacaktır. Türksat 5A'nın da devreye girmesiyle birlikte, uzay vatanda çok daha güçlü olacağız” dedi.
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