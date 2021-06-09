TurkNet'e zam!

TurkNet, bugün müşterilerine gönderdiği e-posta ile internet fiyatına zam yaptığını duyurdu. 1 Temmuz 2021 itibariyle Özgür İletişim Paketi tarifesi 95 TL, Özgür İletişim Ekstra tarifesi ise 99,90 TL ocak. Telefon hizmeti alan kullanıcılar ekstra 3 TL daha ödeyecek.

TurkNet her sene Haziran ayında zam yapıyor. Geçen sene Özgür İletişim tarifesi 75 TL’den 85 TL’ye yükselmişti. Bu seneki zamla birlikte 2 senede toplam 20 TL zam gelmiş oldu. Özür İletişim Esktra paketi geçen sene 95 TL idi. Bu seneki zamdan az miktarda etkilendi ve 99,90 TL’ye çıktı.

Kullanıcılar Özgür İletişim Ekstra tarifesi ile 35 Mbps'e kadar hız alırken Özür İletişim Esktra tarifesinde altyapının desteklediği maksimum hızda internete bağlanıyor.

Firmadan yapılana açıklamada zammın gerekçesi olarak şu sözlere yer verildi:

“Size en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımız ve yatırımlarımız sürekli devam ediyor. Ancak aynı oranda maliyetlerimiz de artıyor. Yükselen kurlar, hizmet aldığımız firmaların yansıttığı artışlar, yıllık enflasyon oranı gibi sebeplerin yanında bu yıl ek olarak Özel İletişim Vergisi (ÖİV)’nin yükselmesi ve veri kullanımının %29 artması fiyat artışı yapmamızı kaçınılmaz hale getirdi. Biz her zaman olduğu gibi kullanıcılarımızı düşünerek bu artışı olabilecek en minimum miktarlarda yapmaya çalıştık.”

Kaynak: Donanımhaber