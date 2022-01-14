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Türkiye’nin ilk cep uydusundan ilk sinyal alındı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263A takımının yaptığı ilk cep uydusu Space X Falcon 9 uzay aracıyla geri sayım yapılmasının ardından uzaya fırlatıldı. Yörüngesine yerleşen Grizu 263A uydusundan ilk sinyal alındı. Başarıyla gerçekleşen fırlatma sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Grizu-263 takımını tebrik etti.

Bilim ve Teknoloji 14.01.2022, 10:01 14.01.2022, 10:35
Türkiye’nin ilk cep uydusundan ilk sinyal alındı

3 Mart 1992 yılında meydana gelen maden faciasında ölen 263 işçinin isminin verildiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uzay Takımı Grizu-263 tarafından üretilen Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-263A 13 Ocak günü SpaceX Falcon9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Yerel saatte 18.45 sıralarında fırlatılan Grizu 263A uydusunun uzay yolculuğu için Erdemir de 2018 yılından bu yana çalışmalara büyük destek verirken Grizu 263A uydusu yörüngesine yerleşti. Cape Canaveral (SLC-40) fırlatma üssünden SpaceX Falcon 9 roketi ile gerçekleşen fırlatma sonrası Grizu 263A uydusu, alçak dünya yörüngesinde 525 km uzağa gönderilerek 4 yıl boyunca yörüngede kalacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Grizu-263A takımını tebrik etti. Paylaşımda şunlar kaydedildi:

“2019 TEKNOFEST yarışması model uydu alanında 1’inci olan gençlerimizin geliştirdikleri Grizu-263A mini uydu, bugün SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı. Türkiye’den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum”

Grizu-263 takımı, "İlk sinyaller başarıyla alındı, uydumuz hayatta"

Grizu-263 Uzay Takımı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedildi:

"Uydumuz ’Grizu-263A’dan ilk sinyaller başarıyla alındı, uydumuz hayatta. Sinyallerimizin alınmasını sağlayan Mehmet Fatih Engin, Tahsin Çağrı Şişman, İbrahim Arda, Yılmaz Barış Erkan ve Bilge Demirköz hocamıza çok teşekkür ederiz."

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