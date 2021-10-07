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Türkiye’nin en büyük otomobil festivali Başkent’te başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yenimahalle Belediyesi ve Yer6Fest Girişimcileri iş birliğinde 3’üncüsü düzenlenecek olan Türkiye’nin en büyük Drift ve Otomobil Festivali başlıyor. Otomobil sporlarına gönül veren yarışseverleri bir araya getirecek olan etkinlik, 9-10 Ekim tarihlerinde A City Premium Outlet’te gerçekleştirilecek.

Bilim ve Teknoloji 07.10.2021, 12:44
Türkiye’nin en büyük otomobil festivali Başkent’te başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yenimahalle Belediyesi ve Yer6Fest Girişimcileri iş birliğinde 3’üncüsü düzenlenecek olan Türkiye’nin en büyük Drift ve Otomobil Festivali başlıyor. Otomobil sporlarına gönül veren yarışseverleri bir araya getirecek olan etkinlik, 9-10 Ekim tarihlerinde A City Premium Outlet’te gerçekleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te gerçekleştirdiği kültürel etkinliklerin yanı sıra tüm yaş gruplarının ilgiyle takip ettiği faaliyetler ve spor dallarına da destek olmayı sürdürüyor. Türkiye’nin en büyük Drift ve Otomobil Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve Yer6Fest Girişimcileri iş birliğiyle 9-10 Ekim’de Başkent’te düzenlenecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, A City Premium Outlet açık otoparkında düzenlenecek festivale sahne, pop müzik konseri, akordeon ve beton bariyer, çadır, itfaiye aracı ve ambulans hizmeti vererek lojistik destek sağlayacak. Girişlerin ücretsiz olacağı festival için geri sayım başlarken, araç sporlarına ilgisi olan ve gösterileri izlemek isteyen Başkentliler, Türkiye’nin dört bir yanından gelen profesyonel pilotlarla da tanışma imkanı yakalayacak. 150 modifiyeli aracın katılacağı festival, nefes kesen şovlara da ev sahipliği yapacak. Festival alanında kurulacak özel parkurlarda modifiye edilmiş araçlar ile özel üretilmiş araçlar da görücüye çıkarılacak ve drift sevenlere adrenalin dolu dakikalar yaşatacak. Başkentliler, festival boyunca gün yüzüne çıkmamış Amerikan otomobilleri, spor ve klasik otomobiller, darg otomobilleri, off road otomobilleri ve eşi benzeri olmayan koleksiyon niteliğindeki araçları da yakından görme şansına sahip olacak.

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