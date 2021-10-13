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Türkiye’nin en büyük kızılötesi teleskobunda sona gelindi

Erzurum’da bulunan Türkiye’nin en büyük kızılötesi teleskobu, 2022’de ilk ışığını alacak. Atatürk Üniversitesinin yürüttüğü Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 Vizyon projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) çalışmalarında sona geliniyor.

Bilim ve Teknoloji 13.10.2021, 09:38
Türkiye’nin en büyük kızılötesi teleskobunda sona gelindi

Erzurum’da bulunan Türkiye’nin en büyük kızılötesi teleskobu, 2022’de ilk ışığını alacak. Atatürk Üniversitesinin yürüttüğü Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 Vizyon projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) çalışmalarında sona geliniyor.

Yeni YÖK Vizyonu çerçevesinde, Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamındaki en büyük ve önemli yatırımlarından olan DAG projesi, ilk ışığın alınacağı 2022 yılını iple çekiyor.

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü bünyesinde başarıyla yürütülen DAG Projesi sayesinde, Türkiye’nin en büyük çaplı (4 m) hem görsel (VIS) hem de yakın kırmızı ötesi (NIR,

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