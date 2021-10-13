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Türkiye’nin en büyük kamu-özel sektör buluşması Türksat’ın desteğiyle başlıyor

Türkiye’nin en büyük kamu-özel sektör buluşması Türksat’ın desteğiyle başlıyor.

Bilim ve Teknoloji 13.10.2021, 10:03
Türkiye’nin en büyük kamu-özel sektör buluşması Türksat’ın desteğiyle başlıyor

Türkiye’nin en büyük kamu-özel sektör buluşması Türksat’ın desteğiyle başlıyor.

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Türkiye’nin önde gelen sanal konferansı Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı, Türksat’ın iletişim desteği ile bu yıl 2 binin üzerinde katılımcı ile 14-15 Ekim tarihlerinde düzenleniyor. Bu sene üçüncüsü gerçekleşecek olan konferansta milli teknoloji hamlesi, dijital dönüşüm, 5G teknolojisi, nesnelerin interneti, büyük veri ve siber güvenlik, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, akıllı şehirler gibi birçok önemli konu sektörün uzman isimleri tarafından masaya yatırılacak.

Türksat’ın iletişim desteği ile düzenlenen etkinlik, 2 binin üzerinde katılımcı, 45’in üzerinde konuşmacı, sanal fuar alanında 50’nin üzerinde sergi alanı sahibi, yuvarlak masa toplantıları, çeşitli networking olanakları ve birçok sürpriz ile gerçekleşecek. https://gictc.com.tr internet adresi üzerinden kayıtların yapıldığı konferansta birçok bakanlıktan üst düzey yöneticilerin yanı sıra üniversiteler, enstitüler, dernekler, sanayi odaları, ticaret odaları, kamuya bağlı kurum ve kuruluşların bilgi işlem başkanlıkları ve

teknoloji sağlayıcı firmalardan birçok önemli isim yer alacak.

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