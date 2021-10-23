Türkiye 10 yıldır en çok Almanya ile konuşuyor

Türkiye’de yaşayan vatandaşlar, son 10 yıldır en çok Almanya ile telefonda konuşurken Türkiye’ye ise en çok telefon araması Almanya’dan geliyor.

İHA muhabirinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sabit şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve sabit şebekelere en fazla trafiğin geldiği ülkelerin yer verildiği başlıktan derlediği verilere göre, 2011 birinci çeyreğinden 2021 ikinci çeyreğine kadar gerek alınan gerekse gönderilen telefon trafiği bakımından Almanya ilk sırada alıyor.

Son 10 yıldır Almanya’nın ardından zaman zaman değişiklik gösterse de İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Fransa, Hollanda, Türkmenistan, Irak, Gürcistan, Rusya, Romanya, Pakistan, Yunanistan, Avusturya, Polonya, Afganistan en çok arama gönderilen ülkeler arasında yer aldı.

2011’den bu yana Almanya’nın ardından Fransa, İngiltere, Hollanda, ABD, KKTC, Avusturya, Belçika, İtalya, Suudi Arabistan, Arjantin, Yunanistan, Avusturya, Gürcistan, Türkmenistan en fazla telefon trafiği alınan ülkeler arasında yer aldı.