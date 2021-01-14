Türk yazılımcıların “pandemi” çözümü başarı getirdi

Pazarı büyüttü ürün yetiştiremedi

Çok uluslu insan kaynağı profili ile dikkat çeken ve bu sene 10. yılını geride bırakan Rapsodo 17 farklı ulustan 100’ü aşkın çalışanıyla spor teknolojileri pazarına yazılım ve donanım üretiyor. Ar-Ge çalışmaları kadar marka öyküsüyle de dikkat çeken Rapsodo, Türk girişimci Batuhan Okur tarafından 2011 yılında Singapur’da kuruluyor. Amerika’da elde ettiği başarının ardından 2018 yılında Ar-Ge üssünü Türkiye’ye taşıyan Rapsodo’nun Amerika, Singapur, Türkiye ve Japonya’da ofisleri bulunuyor.

Ekonomik anlamda küresel dengelerin değişmesine neden olan pandemi sürecinde duran ve hızlanan pazarlar olduğunu aktaran Rapsodo Kurucusu ve CEO’su Batuhan Okur, şirket olarak bu dönemde kazanmaya ve büyümeye devam ettiklerini söyleyerek şunları ekledi: “Beyzbol ligi ve golf turnuvaları oynanmadığı için kurumsal satışlar zayıfladı ama sporcular pratiklerine devam etmek zorunda oldukları için ürünlerimizi kullanmaya devam ettiler. Kurumsal pazarın tam tersi bireysel pazar beklenenin üzerinde çok hızlı büyüdü. İlk fazda pandemi nedeniyle açık spor alanlarında spor yapanlara MLM Golf Outdoor’u geliştirdik. Ardından pandemi ile daha da daralan yaşam alanları bize farklı bir ürünü işaret etti ve bu yönde Ar-Ge yapmaya başladık. Minimum 3 metrekarelik alanda pratik yapmaya olanak sağlayan MLM Golf Net Modülümüz pazarda büyük ilgi gördü. Bahçesinde, garajında, verandasında spor yapan çok ciddi bir kitle ortaya çıktı ve bu dönemde ürün yetiştiremedik. Türk yazılım mühendislerinin Urla Teknopark’taki Ar-Ge merkezimizde geliştirdiği Net Modülünün başarısı dünyaya yayıldı. Bu çok heyecan verici” dedi.

Rapsodo Kurucusu ve CEO’su Batuhan Okur: “Türkiye’de geliştirdiğimiz yazılımların tamamını Amerika’ya ihraç ediyoruz. Amerika pazarında çok hızlı büyüyoruz. Türkiye ile Amerika’da 2 farklı ekip farklı alanlarda ortak çalışma yapıyor. Bu yıl Türkiye’de bir “Veri Bilimi (Data Science) Takımı” kuruyoruz.. Bu takımı kurma amacımız, bizim toplamış olduğumuz dataları inceleyerek oyunculara veri sunmak. Veri analizi yaparak sporcuya “Atışı x derecede, hızı y değerde yaparsan performansın z oranında artar” diyecek ve teknoloji tabanlı veri sayesinde performansın geldiği şaşırtıcı sonuçların sayısını artıracağız. Spor endüstrisi çok önemli bir pazar. Rapsodo global pazarda şimdiden bu pazarın önemli oyuncularından hatta oyun kurucularından biri haline geldi” dedi.

Okur: “Veri kullanmasını bilen sporcular başarılı olacaklar”

Bugün kırılamaz denilen rekorların kırıldığına şahit oluyorsak bunu salt sporcu performansıyla açıklamak imkansız. Peki bundan sonra sporcu performansında ve spor ekonomisinin büyümesinde ne etkili olacak? “Gelişmiş analitik analiz yapan yazılımlar ve görüntü işleme kullanan uygulamalardan bundan sonra daha çok söz edecek, gelişen teknolojilerin sporcu başarılarına ortak olduğuna şahit olacağız” diyen Batuhan Okur “Kamera ve derin öğrenme teknolojileri ile yapay zeka uygulamaları spor ekonomisine ciddi oranda yön vermeye başladı. Bundan sonra veri kullanmasını bilen sporcular daha hızlı bir biçimde gelişecek ve başarılı olacaklar. Bu durum, bütün spor dallarında ilerlemeye neden olacak ve buna bağlı olarak rekabet artacak” dedi.

Bugün iyi ile çok iyi sporcu arasındaki fark, milyon dolarlarla ifade ediliyor

Özellikle performans ölçümü konusunda çok ciddi atılımlar yapıldığına dikkat çeken Okur “Bundan daha ötesi mümkün değil dendiği bir noktada; teknoloji destekli ölçümlemeler, sporcuya yeni açılımlar ve farklı bakış açıları getiriyor. Bu durum da spor ekonomisine yansıyor. Bugün iyi sporcuyla, çok iyi sporcu arasındaki fark, milyon dolarlarla ifade ediliyor. Biz Amerika’da her yeni gün bir sporcunun artan performansının finansal karşılığına şahit oluyor hatta bunun önemli bir parçası oluyoruz” dedi.

Okur “Beyzbolu ele alırsak, ölçümleri yapan kamera ve radar kombinasyonundan oluşan bir donanım sunuyoruz. Atılan topun hız, açı, ve rotasyon miktarı ölçülüyor ve bu parametreleri kullanıcılara Rapsodo uygulaması aracılığı ile gösteriyoruz. Sporcu ürünü kullandıkça yapay zeka (AI) motorumuz, sporcuyu daha iyi anlıyor, artı ve eksileri karşılaştırmalı olarak sunuyor. Buna bağlı olarak yapay zeka ile sporcuya yapabileceği egzersizler ve öneriler sunuyoruz. Sporcu antrenörü de bütün bu bilgilere erişebiliyor ve buna bağlı olarak Rapsodo platformu üzerinden sporcuyu yönlendirebiliyor. İşin esası; bilgi temelli ve ölçümleme odaklı. Daha çok veri topladıkça, veriye dayalı bilginiz artıyor, bilginiz arttıkça daha doğru kararlar verebiliyor ve kendi gelişiminizi daha hızlı tamamlayabiliyorsunuz. Mesele tamamen veri bazlı geliştirme üzerine kurulu” dedi.

Toplanan verinin artması e-spor oyunlarını pazarını büyütecek

Data odaklı olan e-spor oyunlarında da toplanan veri miktarı çok önemli. Okur’a göre, toplanan verinin artması e-spor oyunlarını pazarını büyütecek. Pazarının büyümesi, e-spor kullanımının da artmasının tetikleyecek.