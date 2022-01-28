Türk Telekom’dan akıllı cihazlara özel hizmet

Türk Telekom, teknik servis sektörünün önemli şirketlerinden BDH ile iş ortaklığına imza attı. Yapılan iş birliğiyle satışa sunulacak “Akıllı Servis VIP Paket” kapsamında şirket, 81 ilde kullanıcıların arızalı cihazını 24 saatte teslim alıp hızlı servis taahhüdü sağlayacak.

Türk Telekom, 2022’de kullanıcılarına akıllı cihazlarında oluşabilecek destek ihtiyaçlarını karşılayacağı yeni bir döneme giriyor. Şirket, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Netaş Grup bünyesinde faaliyet gösteren BDH (Bilişim Destek Hizmetleri) ile iş ortaklığına imza attı.

Şirket, Akıllı Servis VIP Paketi’ni akıllı tercihler platformu altında kullanıma sundu. Şirket; BDH ve Katma Değerli Servisler konusunda sektörün önemli firmalarından Bay Yardım iş birliği ile geliştirilen bu hizmet paketi kapsamında, Türkiye’nin 81 ilinde kullanıcıların istediği yerden arızalı cihazını 24 saatte teslim alarak hızlı servis taahhüdü sağlıyor. Onarım sürecinde kullanıcılara yedek cihaz verilirken, tamir edilen cihazlar kullanıcıların talep edeceği adrese teslim edilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “Pandeminin hayatımızda daha önemli hale getirdiği yerinde hizmet alma alışkanlığına cevap verebilecek, müşterilerimizin memnuniyetini artıracak ve kanalımızdaki satışları destekleyecek güçlü bir teklif sunuyoruz. Uygulamamız kapsamında sunduğumuz olanaklarla sektörde önemli bir ayrıcalık sağlayan bu hizmet paketini müşterilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.