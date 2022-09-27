TSKGV bağışçılarından TUSAŞ tesislerine ziyaret

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) 35’inci yılı dolayısıyla her yaştan bağışçıyı tesislerinde ağırladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Ankara Kahramankazan’da bulunan tesislerinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bağışçılarını ağırladı. Vakfa bağışta bulunan her yaştan vatandaş, TUSAŞ’ın ürettiği ürünleri ve tesisin üretim hattını yerinde inceleme fırsatına kavuştu. İncelemelerin ardından TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen ATAK helikopterleri ve eğitim uçağı HÜRKUŞ’un gösterileri ile keyifli anlar yaşayan bağışçılar, yaptıkları yardımın karşılığını gördüklerinden dolayı yaşadıkları mutluluklarını da dile getirdi. Programa, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TSKGV Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rahmet Bozdoğan’ın yanı sıra TSKGV bağışçıları katıldı.

“Kendi uçağımız ile kendi memleketimizi korumamız lazım”

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulunan ve TUSAŞ tesislerine gelerek burada üretilen yerli ve milli ürünleri yerinde inceleme fırsatı bulan Salih Başkaya, “Buraya yardımda bulunuyorum. Çünkü bu birlikle ve beraberlikle olacak bir şey. Buraya geldim göğsüm kabardı. Bunları kendimiz yaptığımız için daha çok sevindim. Ben bu yaşta bunları gördüm, bundan sonra daha iyisi olur. Allah yardımcıları olsun. Yardımlaşmak lazım, birlik beraberlik olmak lazım” şeklinde konuştu.

Burada üretilen ürünleri yakından görünce daha da mutlu olduğunu vurgulayan Başkaya, “Ben bir servet sahibi değilim ama ‘çok veren maldan az veren candan’ hesabı ile biz candan toplayıp veriyoruz. Bu işleri gördükçe daha çok seviniyorum. Çünkü kendi uçağımız ile kendi memleketimizi korumamız lazım” ifadelerini kullandı.