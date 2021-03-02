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Tramvaylarda ’yerli akü’ dönemi

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ A.Ş, ASPİLSAN tarafından üretilen ilk yerli raylı sistemler aküsünü tramvaylarında kullanmaya başladı.

Bilim ve Teknoloji 02.03.2021, 14:13
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Tramvaylarda ’yerli akü’ dönemi

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ A.Ş, ASPİLSAN tarafından üretilen ilk yerli raylı sistemler aküsünü tramvaylarında kullanmaya başladı.

Belediye olarak teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Başkan Mustafa Demir, “Elektrikli otobüslerimizi de yaklaşık 1 yıl içinde devreye alacağız. Orada da yerli üretim pilleri ASPİLSAN üretecek. ASPİLSAN Genel Müdürümüz ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Samsun’umuza hayırlı olsun” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin hafif raylı sistem ve otobüsleri ile toplu taşımacılık hizmeti sağlayan kuruluşu olan SAMULAŞ, kullanmakta oldukları araçların yedek parça tedariklerini ve sistem yenilemelerine devam ediyor. Bu yenileme sürecinde bünyesinde yer alan İtalyan menşeli 16 adet aracın akü sistemlerinin yerlileştirilmesi çalışmasını yürüttü. Bu kapsamda tecrübeli mühendislerden oluşan bakım onarım ekibi ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı’nın kuruluşu olan ASPİLSAN Enerji firması mühendisleri ortak bir geliştirme projesi ile araçların ithal olan akülerinin yerli olarak üretilmesini sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin ilk raylı sistemler aküsünü üreten ASPİLSAN ile tramvay filosunun akülerini yerlileriyle yeniledi. Yerli akünün, daha hızlı şarj olabilme, düşük saf su tüketimi, korozyon yapıcı gaz salınımı yapmaması ve daha uzun ömürlü olduğunu belirten Başkan Mustafa Demir, “Teknolojiye önem veren bir belediye olarak yerli üretimi çok önemsiyoruz” dedi.

Uzun ömürlü ve daha kaliteli

Daha uzun ömürlü ve kaliteli akülerin tramvaylara kazandırıldığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Mustafa Demir, “Bizim raylı sistemlerde kullanılan pil sisteminde yeni ve yerli bir teknoloji ile tramvaylarımızı buluşturduk. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak teknolojiye önem veren bir belediyeyiz. Teknolojinin şehrimize katacak olduklarını toplu taşımada da vatandaşlarımızın istifadesine ASPİLSAN marifetiyle sunmuş olduk. Tedarik süresi yarı yarıya azalarak yatırım maliyeti konusunda da yüzde 55 oranında tasarruf sağlanmış oldu. Birçok alanda olduğu gibi toplu ulaşımda da biz yerli teknolojiyi teşvik ediyoruz” dedi.

Belediye olarak teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Başkan Demir, “Elektrikli otobüslerimizi de yaklaşık 1 yıl içinde devreye alacağız. Orada da yerli üretim pilleri ASPİLSAN üretecek. Dolayısıyla bundan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Türkiye hemen hemen her alanda kendi kendine yeterli, teknolojiyi artık dünyadaki emsallerine göre daha ileri seviyede oluşturan, bunların yatırımlarını yapan, AR-GE’sini destekleyen, insanların hizmetine sunan bir ülke haline geldik. Belediye olarak bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ASPİLSAN Genel Müdürümüz ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Samsun’umuza hayırlı olsun” diye konuştu.

Yerli akülerin tramvaylara yerleştirilme lansman törenine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Seyfi Küçükgöncü, Şenol Yıldız, SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, ASPİLSAN Genel Müdürü Ferhat Özsoy, ASPİLSAN Havacılık ve Raylı Sistemler Müdürü Murat Kaan katıldı.
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