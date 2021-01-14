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Telegram ve kurucusu Durov'un Rusya'dan Dubai'ye uzanan ilginç hikayesi...

WhatsApp’ın ‘Ya kabul et, ya da sil’ dayatması ile 500 milyon kullanıcıyı da aşan Telegram’ın arkasında ne var? Nasıl ve nerede kuruldu? Putin ile neler yaşadı? Şimdi hangi ülkeden yönetiliyor? Yarın ne olacak? "Dün Rusya'daydık, bugün Dubai'de, yarın ise..." diyen Telegram ve kurucusu Pavel Durov’un ilginç hikayesine bir de bu açıdan bakın... Habertürk’ten Necdet Çalışkan yazdı...

Bilim ve Teknoloji 14.01.2021, 17:45 14.01.2021, 17:50
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Telegram ve kurucusu Durov'un Rusya'dan Dubai'ye uzanan ilginç hikayesi...

WhatsApp’ın yeni gizlilik ilkeleri dayatmasıyla başlayan son 10 günlük süreçte alternatif mesajlaşma platformları arasında kullanıcıların en çok indirdiği uygulama açık ara Telegram oldu. Telegram hem iOS hem de Android platformlarında uygulama mağazalarında en çok indirilen uygulamalar listesinde zirveye yerleşti.

Türkiye’deki milyonlarca kullanıcını da rağbet ettiği uygulamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere pek çok kişi, şirket ve kamu kurumu da Telegram’da yerini aldı. Peki Telegram’ın arkasında kim var? Nasıl ve nerede kuruldu? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile neler yaşadı? Şimdi hangi ülkeden yönetiliyor?

VK, PUTİN İLE ARASINI BOZDU

Rus yazılımcı kardeşler Nikolai ve Pavel Durov tarafından kurulan Telegram uygulamasının hikayesine bir de bu açıdan bakın… Habertürk’ten Necdet Çalışkan yazdı…

1984 yılında St. Petersburg’ta doğan Pavel Durov, 2001 yılına kadar babasının çalıştığı ülke olan İtalya’da yaşadı. 2006 yılında St. Petersburg Devlet Üniversitesi Filoloji bölümünden birincilikle mezun olan Durov, aynı yıl, 22 yaşındayken Rusya’nın Facebook’u olarak bilinen VKontakte’yi (VK) kurdu.

Durov, Instagram başta olmak üzere sosyal medya hesaplarından Putin'e gönderme yapan resim ve paylaşımları ile de dikkat çekiyor...

2014 yılında Ukraynalı protestocuların verilerini Rusya'nın güvenlik teşkilatlarına vermeyi ve Rus muhalif Alexei Navalny'nin VK'daki sayfasını engellemeyi reddetmesinin ardından aynı yıl ‘Geri dönme planım yok. Bu ülkenin politikaları internet ile uyumlu değil’ diyerek, tartışmalı bir şekilde hem VK’dan hem de Rusya’dan ayrıldı.

Şu anda 600 milyonu aşkın kullanıcısı olan VK’nın, Türkiye’de geçen yaz sonu yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası kapsamında, Türkiye’de ilk temsilci atamasını yapan sosyal ağlar arasında yerini aldığını da belirtelim.

ST. PETERSBURG, BERLİN, LONDRA VE ŞİMDİ BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ...

Durov, Rusya’dan ayrılmadan önce 2013 yılında, kardeşi Nikolai ile birlikte anlık mesajlaşma platformu Telegram Messenger uygulamasını geliştirmeye işine soyundu.

Rusya'dan ayrıldıktan sonra Saint Kitts ve Nevis vatandaşlığı alan Durov, başlangıç aşamasında Almanya’nın Berlin kentinde bulunan ve şifreli bir mesajlaşma hizmeti olan Telegram'a odaklandı.

Ardından Telegram’ın yasal olarak merkezini İngiltere’de Londra’ya taşıyan Durov, Telegram’ın operasyon merkezi olarak ise Birleşik Arap Emirlikleri'den (BAE) Dubai’yi seçti.

‘ŞU ANDA DUBAİ’DEYİZ AMA YER DEĞİŞTİRMEYE HAZIRIZ!’

Şirketin internet sayfasında konuyla ilgili olarak dikkat çekici şu bilgilendirme yer alıyor:

“Telegram geliştirme ekibi Dubai merkezlidir. Telegram'ın arkasındaki geliştiricilerin çoğu ise aslen, eşi görülmemiş sayıda yüksek vasıflı mühendisleriyle ünlü şehir olan St. Petersburg'dan geliyor. Telegram ekibi, yerel BT düzenlemeleri nedeniyle Rusya'yı terk etmek zorunda kaldı ve üs olarak Berlin, Londra ve Singapur dahil olmak üzere bir dizi konumu denedi. Şu anda Dubai'den memnunuz, ancak yerel düzenlemeler değişirse yeniden yer değiştirmeye hazırız.”

ZUCKERBERG İLE AKRAN

Kendini liberal görüşlü ve vejeteryan bir kişi olarak tanımlayan Pavel Durov, hem VK ile Facebook’a, hem de Telegram ile WhatsApp’a alternatif olan girişimleriyle “Rusya’nın Mark Zuckerberg”i olarak da adlandırılıyor.

Şu anda ABD’li rakibi Mark Zuckerberg gibi 36 yaşında olan Durov, WhatsApp konusunda yaşanan son gelişmelerin ardında, 35 milyonu son 72 saatte olmak üzere Telegram ile 500 milyonu aşkın aktif kullanıcıyı ağına çekmiş durumda.

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