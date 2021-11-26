Teknosa’ya Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri’nden 4 ödül

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markalarından Teknosa, International Customer Experience Awards-Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde 3’ü altın, biri gümüş olmak üzere 4 ödül birden kazandı.

Yeni Neslin Teknosa’sı kapsamlı dönüşüm programıyla dijitalleşme ve müşteri odaklılık konusunda öncü adımlar atan Teknosa, 50 farklı ülkeden 120 şirketin 353 girişimle katıldığı Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde 4 kategoride ödüle layık görüldü. Awards International’ın haziran ayında Türkiye’de ilk kez düzenlediği Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde "En İyi Omnichannel Müşteri Deneyimi” kategorisinde altın ödül kazanarak, uluslararası yarışmaya katılmaya hak kazanan marka, bu kez de “En İyi Dijital Müşteri Deneyimi”, “En İyi Dijital Dönüşüm -İş Hayatında 25 Yılın Altında”, “Krizde Müşteri Deneyimi” kategorilerinde altın, “Çağrı Merkezi” kategorisinde ise gümüş ödülün sahibi oldu.

Markaların müşteri odaklılık hedefiyle gerçekleştirdiği çalışmaların değerlendirildiği ödüllerde 4 farklı kategoride başarısını tescilleyen Teknosa, Türkiye’de bir ilk olan ve sanal ortamda mağaza deneyimi sunan ‘Video-chat’, tüketicilere online kanal üzerinden anlık destek sağlayan Web-chat, whatsapp hizmetleri ve sektörde bir ilk olan ‘Araçta Teslimat’ (Click & Drive) gibi öncü uygulamalarıyla fark oluşturuyor. Firma, müşteri odaklı yönetim ve dijital dönüşüm sürecini ileriye taşıyacak yatırımlarına devam ediyor.