Teknosa, Denizli’de ikinci mağazasını açtı

Teknoloji perakende şirketi Teknosa, Denizli’deki mağaza sayısını ikiye çıkardı. Mağaza yatırımlarında hız kesmeyen marka, Türkiye’nin 69 ilinde 200’a yakın satış noktasında teknoloji severlerle buluşuyor.

Türkiye’nin 69 ilinde 200’e yakın satış noktasında teknoloji severlerle buluşan teknoloji markası, Denizli’deki ikinci mağazasını Teras Park AVM’de açtı. Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin ile Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı Enver Yelkenci’nin de aralarında bulunduğu üst düzey yöneticilerin katılımıyla açılışı yapılan mağaza, hizmete başladı.

Müşterilerin teknolojiye dair tüm ihtiyaçlarını en iyi deneyimle sunmak için dijital kanallarla birlikte mağaza yatırımlarını sürdüren markanın yeni mağazasında telekomdan bilgi teknolojilerine, tüketici elektroniğinden küçük ev aletlerine ve aksesuarlara en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünleri tüketicilerin beğenisine sunuldu.