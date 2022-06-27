banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü

Teknosa, Denizli’de ikinci mağazasını açtı

Teknoloji perakende şirketi Teknosa, Denizli’deki mağaza sayısını ikiye çıkardı. Mağaza yatırımlarında hız kesmeyen marka, Türkiye’nin 69 ilinde 200’a yakın satış noktasında teknoloji severlerle buluşuyor.

Bilim ve Teknoloji 27.06.2022, 09:28
Teknosa, Denizli’de ikinci mağazasını açtı

Teknoloji perakende şirketi Teknosa, Denizli’deki mağaza sayısını ikiye çıkardı. Mağaza yatırımlarında hız kesmeyen marka, Türkiye’nin 69 ilinde 200’a yakın satış noktasında teknoloji severlerle buluşuyor.

Türkiye’nin 69 ilinde 200’e yakın satış noktasında teknoloji severlerle buluşan teknoloji markası, Denizli’deki ikinci mağazasını Teras Park AVM’de açtı. Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin ile Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı Enver Yelkenci’nin de aralarında bulunduğu üst düzey yöneticilerin katılımıyla açılışı yapılan mağaza, hizmete başladı.

Müşterilerin teknolojiye dair tüm ihtiyaçlarını en iyi deneyimle sunmak için dijital kanallarla birlikte mağaza yatırımlarını sürdüren markanın yeni mağazasında telekomdan bilgi teknolojilerine, tüketici elektroniğinden küçük ev aletlerine ve aksesuarlara en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünleri tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Yorumlar (0)
25°
hafif yağmur