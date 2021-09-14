Teknofest için insansız su altı aracı tasarladılar

Erzurum Palandöken Gençlik Merkezi’nde lise öğrencileri, deneyap atölyesinde su altı aracı tasarladı. Öğrenciler, hazırladıkları proje ile Teknofest’te yarışacaklar.

Teknofest için proje hazırlığı yapan 8 kişilik liseli öğrenci grubu, Palandöken Gençlik Merkezi bünyesindeki deneyap atölyesinde insansız denizaltı aracı geliştirdi. Lise öğrencileri Asude Samancı, Samet Deniz, Senanur İspir, Muhammet Buğrahan Göker, Mehmet Akif Kırmacı, Muhammet Haktan İncesu, Esna Kumru ve Abdulkadir Elaldı, yaklaşık 30 bin TL’ye mal olan "Provezza" adını verdikleri aracı yüzme havuzunda test etti. Öğrencilerin danışmanları Ahmet Nuri Polat ve Ömer Çay, öğrencilerinin çalışmasının gurur verici olduğunu belirttiler. 16 Eylül’de İstanbul’da düzenlenecek Teknofest’te lise grubunda yarışacak olan gençler, projenin geliştirilerek güvenlik alanında kullanabileceğini öngörüyor.

Öğrencilerden Muhammet Haktan İncesu, “Yarışmanın son aşamasındayız. 8 arkadaşımla 6 aydır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Bir araya gelmekte pandemi dolayısıyla zorlandık. Amacımız Erzurum’u en iyi şekilde temsil ederek derece elde edebilmek. İnsansız su altı aracını ileride arama kurtarma çalışmalarında güvenlik ve silahlı kuvvetlerimiz kullanabilir” diye konuştu.