TEKNOFEST 2021 Heyecanı Başladı!

TEKNOFEST’te Ziyaretçileri Sürprizler Bekliyor…

Festival öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı & Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “TEKNOFEST dördüncü yılında İstanbul’da, ilk başladığı yerde. Pandemi nedeniyle Sağlık Bakanlığımızın belli yönergeleri doğrultusunda tedbirler alınarak kutlanacak. Yarışmalara 200 binden fazla öğrencimiz başvurdu. Festivalin ilk yılında bu rakam 20 bindi, ikinci yılı 50 bin, üçüncü yılı 100 bin ve artık dördüncü yılında dünyada açık ara rekor şekilde bir başvuru aldık. Festivalimiz halka açık bir şekilde gerçekleştirilecek. Aynı anda alanda 100 bin kişi olacak şekilde bir rezervasyon sistemimiz işleyecek. Bu alan 450 bin metre kare, yani normal şartlarda 450 bin insan aynı anda alanda bulunabiliyor.

Ancak biz kısıtlı bir katılım uygulayacağız. Festivale katılabilmek için muhakkak kayıt yaptırmak gerekiyor. Ziyaretçilere özellikle ön kayıt yapmalarını tavsiye ediyoruz. Burada çok sürpriz ve renkli gösteriler olacak. İlk defa dünyada hem insansız hava araçlarının hem de insanlı hava araçlarının birlikte kombine yaptığı bir gösteriyi gereceğiz. Ama en önemlisi, bütün bu hava araçlarının; AKINCI İnsansız Hava Aracı, AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı, GÖKBEY Helikopteri, ATAK Helikopteri, BAYRAKTAR TB2 ve HÜRKUŞ’un yaptığı bu gösterilerde bütün kullanılan hava araçları tümüyle yerli ve milli hava araçları olacak. Kendi mühendisimizin tasarladığı, Türk mühendislerinin tasarladığı ve ürettiği hava araçları olacak. Bugün ilk provaları yapıldı. Biz çok heyecanlandık. İlerleyen günlerde bu sürpriz gösterileri izlemeye tüm milletimizi aile boyu değil, sülale boyu TEKNOFEST’te bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. TEKNOFEST 2021’de Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Aziz Sancar’ın festivali şereflendireceğini paylaşan Bayraktar, teknolojinin şampiyonlarına ödüllerini Cumhurbaşkanı ile birlikte Aziz Sancar’ın vereceğini ifade etti.

TEKNOFEST’in Gücü Sınırları Aşıyor…

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde; Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında olduğu 72 paydaşın ile birlikte TEKNOFEST bu yıl yine İstanbul’da Atatürk Havalimanında düzenleniyor. İlki 2018 yılında gerçekleştirilen festival, günlük katılımcı sayısına göre dünyanın en büyük ikinci festivali olurken 2019 yılında 1.720.000 ziyaretçi ile dünya rekorları kırdı. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları bu yıl 35 farklı kategoride düzenleniyor. Türkiye’nin 81 iline yayılan, 122 farklı ülkede yankı uyandıran festival heyecanı geleceğin teknolojilerini üreten gençlerin başvuruları ile her yıl katlanarak artıyor. Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda fikri olan, projesi olan binlerce gencin yarıştığı festival, 2020 yılının en çok konuşulan etkinliği olarak kayıtlara geçti.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında yeniden İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 7 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.