TEI 37 yaşında

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.(TEI), kuruluşunun 37’nci yılında sevincini, Eskişehir’de aynı gün doğan bebeklerle paylaşıp ailelerine hediyeler vererek kutladı.

Kuruluşunun ardından geçen 37 senede tüm faaliyet alanlarındaki başarılı çalışmalarıyla Türkiye’nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, gelenekselleştirdiği üzere, doğum günü olan 25 Ocak’ta, sevincini, Eskişehir’de aynı gün hayata gözlerini açan bebeklerle paylaşarak ailelerine hediyeler verdi. Türk Kızılayı Eskişehir Şubesine yapılan bağışla hazırlanan sevgi bohçaları, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde doğum yapan annelere hediye edildi.

Günün anısına bir açıklama yapan TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, “Geride bıraktığımız 37 yılda özellikle özgün motor projelerimizle beraber elde ettiğimiz başarılarımızın arkasındaki büyük katkıları için tüm değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, gücün kaynağı olan TEI ailesiyle birlikte nice başarılar temenni ediyorum” dedi.