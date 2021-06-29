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Tapu işlemlerinde yeni kolaylık

İznik Belediyesi üretken ve yenilikçi belediyecilik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Bilim ve Teknoloji 29.06.2021, 16:33
Tapu işlemlerinde yeni kolaylık

İznik Belediyesi üretken ve yenilikçi belediyecilik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Vatandaşların tapu işlemlerini daha hızlı ve pratik bir şekilde yapabilmeleri için İznik Tapu Müdürlüğü ile İznik Belediyesi arasında protokol imzalandı. Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve İlçe Tapu Müdürü Aysel Köse arasında imzalanan protokole göre emlâk beyan değerleri belediye tarafından sistem aracılığıyla Tapu Müdürlüğü ile paylaşılacak, vatandaşlar işlemlerini belediyeye gelmeden tapuda kolaylıkla yapabilecekler. Ayrıca vatandaşların tapu işleminden sonra cezalı duruma düşmemeleri için belediyeye kanunî süresi içinde beyan vermeleri gerekiyor.
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