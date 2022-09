Suya iniş kalkış yapabilen ve saatte 79,3 km hıza ulaşabilen drone, taşıdığı can simidini hızlı bir şekilde vakaya ulaştırıyor

Antalya’nın Kemer ilçesinde Cankuş’un (Cankurtaran Drone) tanıtım uçuşları yapıldı.

Uluslararası İnsansız Hava Aracı Pilotları Derneği kurucu Başkanı Erdoğan Budak, üç yıldır çalışmalarını yürüttüğü Cankuş projesini hayata geçirdi. Erdoğan Budak, proje çerçevesinde Kemer’de tanıtım uçuşları yaptı. Tanıtım uçuşlarına Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da eşlik etti. Kemer sahillerinde uçuşu yapılan Cankuş’u yerli ve yabancı misafirler de ilgiyle izledi.

Belediye Başkanı Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, Cankuş’un tanıtım uçuşlarını yerinde incelediklerini söyledi.

İnsan sağlığının her şeyin başında geldiğine dikkat çeken Başkan Topaloğlu, “Arkadaşlar getirdikleri sistemin tanıtımını yaptılar. Yapan firmaya teşekkür ediyoruz. Teknoloji ilerledi. Dronelar artık hayatımızın bir parçası oldu. En kısa sürede bir boğulma olayına nasıl ulaşılabilirse bugün bunu gördük. Kendilerini kutluyoruz. İnsan sağlığı her şeyden önemli” diye konuştu.

Uluslararası İnsansız Hava Aracı Pilotları Derneği kurucu Başkanı Erdoğan Budak ise yakın bir zamanda Cankuş’un tüm sahillerde görev alabileceğini aktardı.

Cankuş projesinin Türkiye’de çok sık yaşanan ve ölümle sonuçlanan boğulma vakalarına zamanında müdahale edilememesi nedeniyle ortaya çıktığına değinen Budak, “Boğulma vakaları ile ilgili yapılan bir araştırmaya göre her yıl ülkemizde 900 civarında insan hayatını kaybediyor. İlk boğulma tehlikesinin fark edilmesi ve müdahalesi arasında saniyeler hatta saliseler büyük önem taşımaktadır. Suya iniş kalkış yapabilen ve su geçirmez özellikte olan Cankuşların 79,3 km/s hızla uçabilmektedir. İlk saniyelerde bir insan müdahalesinin gerçekleşebileceği süreden daha hızlı bir şekilde hareket eder ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ehliyet verilmiş ve uçuş tecrübesi olan profesyonel drone pilotlarımız vakaya ilk can simidini bırakır, kişiyi kurtarır ve su üzerinde hayatta kalmasını sağlar. 4 K ve gece görüşlü kamera teknolojisine ve aynı zamanda otomatik açılabilen can yeleği sistemine sahip olan Cankuşlar her iklimde ve her koşulda aktif görev alabilmektedir” dedi.