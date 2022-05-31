Sürücülerin Kırmızı Işıkta Sinirlenmesini Engelleyecek Yapay Zeka Geliştirildi

Uygarlık olarak ne kadar gelişirsek gelişelim, trafik hayatımızın bir parçası olmaya devam ediyor. Peki bu trafik sorununu çözmek için yapay zekâya başvursak ne olurdu? İşte Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden bilim insanları, trafik ışıklarıyla kontrol edilen birleşim yerlerinde kırmızı ışığa takılma sorununun tarih olduğu bir çözüm üretmeyi başardılar.

Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan yeni araştırmada bilim insanları, makine öğrenimi yoluyla bir grup otonom aracın trafik ışığına takılmadan akışkan bir şekilde yollarına devam etmesini sağladı. Yeni geliştirilen çözümün yalnızca trafiği değil, yakıt tüketimini ve emisyonu da olumlu yönde etkilediği belirtildi. Üstelik bu yöntemin fayda sağlaması için tüm araçların otonom olması gerekmiyor.



Araç, kırmızı mı yeşil mi yandığını önceden biliyor.







Yapılan çalışmada geliştirilen algoritma, otonom araçlara yüklendi. Bu araçlar, önlerindeki trafik ışığının sinyal durumu ve zamanlaması hakkında bilgi alıyordu. Algoritma, bu bilgilerden yola çıkarak aracın hızlanmasını ya da yavaşlamasını, dolayısıyla araçların sürekli yeşil ışığa denk gelmesini sağlıyordu.

Söz konusu çözümün etkin bir şekilde çalışması için elbette çalışması gibi insan faktörünün tamotonom araçlar başrolde yer alıyor. Fakat bilim insanlarına göre şu anda yolda olan araçların %25’i bile otonom olsa, söz konusu çözüm önemli sonuçlar alınmasını sağlayabilir.





Kaynak: (webtekno)