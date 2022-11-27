SpaceX uzaya 4 ton ağırlığında kargo gönderdi

SpaceX uzaya kargo taşıyan Dragon kapsülünü Falcon 9 roketi ile fırlattı.

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX uzaya kargo taşıyan Dragon kapsülünü Falcon 9 roketi ile başarılı bir şekilde fırlattı. Firmanın 26. Ticari İkmal Hizmetleri görevi CRS-26 kapsamında Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden yapılan kalkış, başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 ton gıda ve deney malzemesi taşıyan Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki Harmony modülüne yanaşacağı açıklanırken, kapsülde bulunan domates tohumları ve tıbbi görüntüleme cihazları da dahil yükleri istasyonda görevli astronotların boşaltacağı öğrenildi. CRS-26 görevinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması halinde, yeniden kullanılabilen Dragon kapsülünün içindeki yüklerle istasyondan ayrılarak Ocak ayı başında paraşütle Florida kıyılarında denize inmesi bekleniyor.

CRS-26 görevi kapsamındaki son fırlatmanın 22 Kasım’da gerçekleştirilmesi planlanmış, ancak fırlatma olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.