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SpaceX, Crew Dragon uzay aracını başarılı bir şekilde fırlattı

SpaceX, Crew Dragon uzay aracını bugün başarılı bir şekilde fırlattı.

SpaceX, Crew Dragon uzay aracını başarılı bir şekilde fırlattı

SpaceX, Crew Dragon uzay aracını bugün başarılı bir şekilde fırlattı.

31 Mayıs 2020 Pazar 08:59
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SpaceX, Crew Dragon uzay aracını başarılı bir şekilde fırlattı

ABD'de tarihte ilk defa özel bir şirket uzaya insan yollamak için roket fırlattı. SpaceX, bugün yerel saat ile 15.22'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Crew Dragon isimli uzay aracını 2 astronot ile başarılı şekilde fırlattı. SpaceX, bu başarılı fırlatma ile uzaya ilk defa insanlı uçuş gerçekleştirirken, tarihte ilk kez özel bir şirket uzaya insan yollamış oldu. Crew Dragon, isimli uzay aracı Robert Behnken ve Douglas Hurley isimli astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götürecek. Behnken ve Hurley daha önceden 2 defa uzay uçuşu gerçekleştirmiş deneyimli astronotlar olarak biliniyor.

SpaceX'in başarılı bir şekilde astronotları ISS'ye ulaştırması durumunda Ulusak Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Rusya'ya astronot başına ödediği yaklaşık 85 milyon Dolarlık masraftan kurtulması bekleniyor. NASA, 2011 yılından bu yana insanlı uçuş projesini askıya almasından dolayı astronotlarını uzay istasyonuna Rusya'ya ait Soyuz uzay araçları ile gönderiyordu.

Öte yandan SpaceX, 27 Mayıs tarihinde ilk insanlı uçuş denemesine 15 dakika kala kötü hava koşulları nedeni ile fırlatma iptal edilmiş ve bugüne ertelenmişti.

Son Güncelleme: 31.05.2020 09:01
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