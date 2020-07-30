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Sony, “Ready for PlayStation®5” BRAVIA™ TV’leri açıkladı

Sony Europe, piyasadaki BRAVIA TV’ler arasında hangilerinin resmi olarak “Ready for PlayStation®5” olduğunu bugün itibarıyla ilan etti. Yeni “Ready forPlayStation®5” etiketi, tüketicilerin, 2020 sonuna doğru piyasaya sunulması heyecanla beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 (PS5™) için en ideal TV’yi seçebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla Sony Interactive Entertainment (SIE) ile iş birliği içerisinde oluşturuldu.

Bilim ve Teknoloji 30.07.2020, 09:13
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Sony, “Ready for PlayStation®5” BRAVIA™ TV’leri açıkladı

Sony’nin ilk “Ready for PlayStation 5” TV’leri arasında üstün nitelikleriyle dikkat çeken XH90 4K HDR Full Array LED ve ZH8 8K HDR Full Array LED modelleri yer alıyor1. XH90 4K’ya kadar olan çözünürlükteki oyun görüntülerini 7,2 milisaniye2 gibi çok düşük bir girdi gecikmesi (input lag) ile saniyede 120 kare (120 fps)3 olarak ekrana yansıtıyor. ZH8, hem 8K çözünürlükteki müthiş ayrıntılı görüntüleri4 ekrana yansıtma hem de 4K çözünürlükteki oyun görüntülerini saniyede 120 karegibi süper-akıcı bir hızla sergileme yeteneğine sahip (destekleme niteliği PS5 oyununa göre farklılık gösteriyor).Her iki TV de PS5 konsolu ile olağanüstü akıcı oyun deneyimi sunuyor.

“Ready for PlayStation 5” TV modelleri aynı zamanda, kullanıcıların PS5 konsolunda otomatik olarak düşük gecikme süresi (latency) ile oyun oynayabilmelerine imkân veren BRAVIA Oyun Modu’na da sahip. BRAVIA Oyun Modu sayesinde kullanıcılar hem TV’yi hem de PS5’i DualSense™ kablosuz kumanda ile uyku modundan çıkarabilir ve aynı zamanda PS5’lerini yalnızca TV kumandasını5 kullanarak kolaylıkla kontrol edebilirler.

Sony TV’ler, sınıfının en iyisi X1 işlemci ailesi sayesinde canlı renkler ve çarpıcı kontrast ile göz alıcı görüntüler sunuyor. Ek olarak, doğrudan TV ekranından gelen güçlü ses, son derece gerçekçi ve sürükleyici bir izleme deneyimi elde etmeyi sağlıyor. Sony’nin tescilli ileri teknolojileri sayesinde kullanıcılar, PS5’in sunduğu dönüştürücü etkiye sahip gerçek yeni nesil oyun seviyesini tam anlamıyla yaşayabiliyor.

Sony, SIE ile birlikte dünyanın dört bir yanındaki PlayStation hayranlarına en üst düzey oyun deneyimini, Sony çatısı altındaki tüm kuruluşlarda yaratıcılık ve teknolojiyi benzersiz şekilde birleştiren ‘Tek Sony’ anlayışıyla sunmaya devam edecek.

Daha fazla bilgi için: https://www.sony.net/bravia-gaming

1 8K: 7,680 x 4,320 piksel. 4K: 3,840 x 2,160 piksel. Netflix ve Amazon Video gibi desteklenen yayın hizmetlerinden HDR uyumlu içerik ya da HDMI girişi aracılığıyla bağlanan HDR uyumlu içerik cihazı bulunmalıdır. Ayrıca satılan HDMI® kablolarına ihtiyaç duyulmaktadır.

2 Girdi gecikmesi XH90’da 4K/120fps oyun HDMI giriş ile şirket içi test koşullarında ölçülmüştür ve gerçek zamanlı kullanım ortamına ya da özel koşullara göre farklılık gösterebilir.

3 4K/120fps görüntüleme BRAVIA TV’de ileride yapılacak bir yerleşik yazılım güncellemesi ile mümkün olacaktır.

4 PS5’teki 8K oyun görüntülerinin ekrana yansıtılması ileride BRAVIA TV’de yapılacak bir yerleşik yazılım güncellemesi ile mümkün olacaktır.

5 TV Uzaktan Kumandası ile PlayStation oyun konsolu otomatik güç senkronizasyonu sağlanabilir ve temel imleç kontrollerine kumanda edilebilir.

"PlayStation”, “DualSense” ve “PS5”, Sony Interactive Entertainment Inc.’in tescilli/ticari markalarıdır.

#SONY #playstation
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