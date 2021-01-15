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Son dakika… WhatsApp’tan Türkiye’deki kullanıcılara özel bilgilendirme
Rekabet Kurulu'nun Whatsapp ve Facebook hakkında soruşturma başlatması ve verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurması sonrası küresel şirketten yeni açıklama...
Bilim ve Teknoloji 15.01.2021, 13:19
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WhatsApp bu sabah Türkiye'deki kullanıcılarının uygulama ekranlarında özel bir duyuru yayınlayarak, Hizmet Politikası ve Gizlilik Kuralları ile ilgili doğruları tekrar hatırlattı. Şirket ayrıca şu açıklamayı yaptı:
“Gizlilik Politikamız hakkında paylaştığımız son güncellemeden bu yana Türkiye’deki kullanıcılarımızdan birçok soru aldık ve bu soruları yanıtlamak istiyoruz. Bu sabah itibariyle Türkiye'deki kullanıcılarımıza, WhatsApp’ın ve Facebook'un mesajlarınızı göremediğini tekrar teyit eden özel bir durum mesajı göndermeye başlıyoruz.”
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