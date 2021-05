Siber saldırılar COVID-19 döneminde yüzde 600 arttı

No On Fuarcılık ve ALZ Fuar ortaklığı ile Türkiye’de ilk defa düzenlenecek olan, teknoloji dünyasında fark yaratan ve küresel başarılara imza atmış Türk şirketlerinin bir arada olacağı YES Türkiye Fuarı’nda, siber güvenlik çözümleri sunan şirketler yerini alacak. Özellikle pandemi döneminde yoğun biçimde kullanılan dijital hizmet ve servis veren şirketler başta olmak üzere kişisel finans bilgilerine ulaşmaya çalışan siber suçluların organize ettiği siber saldırılarda Purplesec.us tarafından hazırlanan rapora göre yüzde 600 oranında artış yaşandığı tespit edildi.

Siber saldırılardan korunmanın yolları YES Türkiye’de

No On Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ekiz, dünyayı son bir yıldır etkisi altına alan pandemi döneminde dijitalleşmenin 7’den 70’e artmasıyla birlikte siber saldırıların ve şirketlere yönelik veri sızdırılması olaylarının gözle görülür biçimde çoğaldığını aktardı. Hem küresel ölçekte hem de ülkemizde pek çok farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahip olduğu kullanıcı ve kredi kartı bilgilerinin çalındığını hatırlatan Ekiz “Dijital teknolojilerin kullanım trendinin artması ile birlikte, kimlik avı saldırıları, virüsler, casus yazılımlar, kötü amaçlı yazılımlar ve fidye saldırılarında artış gözleniyor ve dijital gelişmeleri kötüye kullanarak gelir elde eden siber saldırı grupları ortaya çıkıyor. Böylece “Siber Güvenlik” geçtiğimiz on yıl içerisinde küresel ekonomi için en önemli risk konularından biri haline geldi.” dedi.

Dijital dayanıklılık şart

“Şirketlerin siber saldırılara karşı “dijital dayanıklılık ve mukavemet” gösterme konusunda yetersiz kaldıklarını gördük. E-ticaret, market, sosyal paylaşım siteleri, otel zincirleri, bankalar başta olmak üzere pek çok sektörde dünyanın en büyük şirketlerin bilgileri sızdırıldı. Pandemi döneminde bu siber saldırılar ve veri sızıntıları en üst seviyeye ulaştı. Şirketler ve ülkeler siber saldırılara karşı ayakta kalmak için “dijital dayanıklılığını” artırmalı, sürdürülebilir siber güvenlik stratejilerini hayata geçirmek zorundalar. YES Türkiye Fuarı’nda bu stratejilerin nasıl oluşturulması gerektiğine yönelik çözümlere geniş bir şekilde yer vereceğiz” dedi.

Yazılım endüstrisinin kalbi 10-13 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul’da atacak. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Yazılım Endüstrisi Fuarı, Türkiye’de uzun zamandır ihtiyaç duyulan bir eksikliği tamamlamak ve yazılım sektöründe global başarılara imza atan şirketlerimizi bir araya getirmek amacıyla düzenlenecek.

Rakamlarla Siber Güvenlik