Siber saldırılar COVID-19 döneminde yüzde 600 arttı
No On Fuarcılık ve ALZ Fuar ortaklığı ile 10 – 13 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde “Gelecek Burada Kodlanıyor” temasıyla düzenlenecek olan Yazılım Endüstrisi Fuarı’nda, COVID-19 pandemisi döneminde yüzde 600 oranında artış kaydeden siber saldırıları engellemeye yönelik geliştirilen siber güvenlik çözümleri yer alacak.
No On Fuarcılık ve ALZ Fuar ortaklığı ile Türkiye’de ilk defa düzenlenecek olan, teknoloji dünyasında fark yaratan ve küresel başarılara imza atmış Türk şirketlerinin bir arada olacağı YES Türkiye Fuarı’nda, siber güvenlik çözümleri sunan şirketler yerini alacak. Özellikle pandemi döneminde yoğun biçimde kullanılan dijital hizmet ve servis veren şirketler başta olmak üzere kişisel finans bilgilerine ulaşmaya çalışan siber suçluların organize ettiği siber saldırılarda Purplesec.us tarafından hazırlanan rapora göre yüzde 600 oranında artış yaşandığı tespit edildi.
Siber saldırılardan korunmanın yolları YES Türkiye’de
No On Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ekiz, dünyayı son bir yıldır etkisi altına alan pandemi döneminde dijitalleşmenin 7’den 70’e artmasıyla birlikte siber saldırıların ve şirketlere yönelik veri sızdırılması olaylarının gözle görülür biçimde çoğaldığını aktardı. Hem küresel ölçekte hem de ülkemizde pek çok farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahip olduğu kullanıcı ve kredi kartı bilgilerinin çalındığını hatırlatan Ekiz “Dijital teknolojilerin kullanım trendinin artması ile birlikte, kimlik avı saldırıları, virüsler, casus yazılımlar, kötü amaçlı yazılımlar ve fidye saldırılarında artış gözleniyor ve dijital gelişmeleri kötüye kullanarak gelir elde eden siber saldırı grupları ortaya çıkıyor. Böylece “Siber Güvenlik” geçtiğimiz on yıl içerisinde küresel ekonomi için en önemli risk konularından biri haline geldi.” dedi.
Dijital dayanıklılık şart
“Şirketlerin siber saldırılara karşı “dijital dayanıklılık ve mukavemet” gösterme konusunda yetersiz kaldıklarını gördük. E-ticaret, market, sosyal paylaşım siteleri, otel zincirleri, bankalar başta olmak üzere pek çok sektörde dünyanın en büyük şirketlerin bilgileri sızdırıldı. Pandemi döneminde bu siber saldırılar ve veri sızıntıları en üst seviyeye ulaştı. Şirketler ve ülkeler siber saldırılara karşı ayakta kalmak için “dijital dayanıklılığını” artırmalı, sürdürülebilir siber güvenlik stratejilerini hayata geçirmek zorundalar. YES Türkiye Fuarı’nda bu stratejilerin nasıl oluşturulması gerektiğine yönelik çözümlere geniş bir şekilde yer vereceğiz” dedi.
Yazılım endüstrisinin kalbi 10-13 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul’da atacak. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Yazılım Endüstrisi Fuarı, Türkiye’de uzun zamandır ihtiyaç duyulan bir eksikliği tamamlamak ve yazılım sektöründe global başarılara imza atan şirketlerimizi bir araya getirmek amacıyla düzenlenecek.
Rakamlarla Siber Güvenlik
- Siber güvenlik ihlallerinin yüzde 95'i insan hatasından kaynaklanıyor. (Cybint)
- 2020 yılının 12 ayında evden çalışanlara yönelik olarak Uzak Masaüstü Protokolü'ne (RDP) yapılan saldırılar yüzde 768’lik inanılmaz bir artış kaydetti. (ESET)
- Dünya çapında bilgi güvenliği pazarının 2022'de 170,4 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. (Gartner)
- İş dünyası profesyonellerinin yüzde 68'i siber güvenlik risklerinin arttığını düşünüyor. (Accenture)
- Ortalama olarak, şirketlerin bilgilerinin yalnızca yüzde 5'i uygun şekilde siber saldırılara karşı korunmaktadır. (Varonis)
- Veri ihlalleri, 2020'nin ilk yarısında 36 milyar kaydı açığa çıkardı. (RiskBased)
- İhlallerin yüzde 45'i bilgisayar korsanlığı, yüzde 17'si kötü amaçlı yazılım ve yüzde 22'si kimlik avı içeriyordu. (Verizon)
- 1 Ocak 2005 ve 31 Mayıs 2020 arasında 11 bin 762 kayıtlı ihlal gerçekleşti. (Kimlik Hırsızlığı Kaynak Merkezi)
- Dünya çapında insanlar ve makineler tarafından tahmini 300 milyar şifre kullanılıyor. (Siber Güvenlik Medyası)
- Dünya çapında siber suç maliyetleri, 2021 yılına kadar yılda 6 trilyon ABD dolarına ulaşacak. (Siber Güvenlik Girişimleri)
- Fidye yazılımı hasar maliyetleri 2021 yılına kadar 20 milyar dolara yükselecek ve bir işletme o sırada her 11 saniyede bir fidye yazılımı saldırısının kurbanı olacak. (Siber Güvenlik Girişimleri)
- Siber suçla ilgili hasarın 2025 yılına kadar yılda 10,5 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. (Cybersecurity Ventures)
- Bir şirkete yapılan kötü amaçlı yazılım saldırısının ortalama maliyeti 2,6 milyon dolardır. (Accenture)
- Sağlık sektörü, 7,13 milyon ABD Doları ile en yüksek ortalama veri ihlali maliyetlerine maruz kalıyor. (IBM)
- Her şirket için toplam siber suç maliyeti 2017'de 11,7 milyon dolardan yüzde 12 artışla 2018'de 13,0 milyon dolara ulaştı. (Accenture)
- Kaybedilen işin maliyeti ortalama 1,52 milyon dolardı. (IBM)
- Bir kötü amaçlı yazılım saldırısının ortalama maliyeti 50 gündür. (Accenture)
- Bir siber saldırının en pahalı bileşeni 5,9 milyon dolarlık bilgi kaybıdır. (Accenture)
- Veri ihlalleri, işletmelere ortalama 3,92 milyon dolara mal oldu. (CSO Online)