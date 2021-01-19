Selena Gomez: Sosyal medya devleri kötülükten para kazanıyor

Üç yıl boyunca Instagram'ın en çok takipçisi olan ünlüsü ünvanını taşıyan ancak daha sonra sosyal medya hakkında tepkilerde bulunan ve farkındalık çağrılarını yapan Selena Gomez eleştirilerine devam ediyor.

ABD’li şarkıcı, sosyal medyanın, kötülükten para kazandığını iddia etti. Gomez, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya devlerinin ve teknoloji şirketlerinin yanlış bilgilerin yayılmasını önlemesi gerektiğini belirtti.

28 yaşındaki Gomez, Facebook’un aşılar, koronavirüs ve ABD seçimleri hakkında tehlikeli yalanlara izin vermeye devam ettiğini, Neo Nazi gruplarının ise Instagram üzerinden ırkçı ürünler sattığını sözlerine ekledi.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz hafta da, Facebook, Twitter ve Google gibi sosyal medya platformlarını "rahatsız edici hisleri ve yanlış bilgilendirmeyi" yayarak ABD’nin başkenti Washington’daki Kongre binası işgalini körüklemekle itham etmişti.

Gomez, platformların CEO'larını hedef alarak Washington’da şiddet eylemlerine yol açan nefreti yaymakla suçlamıştı.





Şarkıcı, sosyal medyada yanlış bilgilerin yayılmasını durdurmak için daha fazla şey yapmaları gerektiğini söylemişti.