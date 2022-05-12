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Savunma sanayisinin kalbi BTÜ’de atacak

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğunca düzenlenen ‘BTÜ Havacılık ve Savunma Günleri’ başladı. Türk havacılık ve savunma sanayi şirketlerinin katılımı ve Türksat AŞ’nin iletişim sponsorluğunda 5’incisi düzenlenen etkinlik 13 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Bilim ve Teknoloji 12.05.2022, 10:21
Savunma sanayisinin kalbi BTÜ’de atacak

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğunca düzenlenen ‘BTÜ Havacılık ve Savunma Günleri’ başladı. Türk havacılık ve savunma sanayi şirketlerinin katılımı ve Türksat AŞ’nin iletişim sponsorluğunda 5’incisi düzenlenen etkinlik 13 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Bayezid Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen ‘BTÜ Havacılık ve Savunma Günleri’ etkinliğinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının da desteklediği savunma ve havacılık şirketlerinden temsilciler, öğrencilerle bir araya geldi. Faaliyet alanları ve ürünleri hakkın bilgi aktaran yetkililer, 3 gün boyunca sürecek seminerlerin sonunda ise katılımcılara, sertifikalarını da takdim edilecek.

Yapılan açılış töreninde konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, “Üniversitelerde normalde öğrencilerin kendi hedeflerini belirleyerek kendi aralarında organize olmaları, amatör ruhla bir şeyi meydana getirmeleri sahiplenmeleri ve ürün üretmeleri, son derece önemlidir. Armut piş, ağzıma düş şeklinde hocaların yapmış oldukları veya kurumların hazırlamış olduğu etkinliğe katılmaktan ziyade, öğrenci kaynaklı organizasyonlar çok daha hedefine uygun eğitimin en önemli kanadını oluşturmaktadır. Öğrencilerin staj görüşmeleri, iş görüşmeleri, aynı zamanda firmalarla somut işbirlikleri, hocalarla projeler konusunda inşallah güzel çalışmalar olacaktır. Çünkü bu etkinlik, Ankara’dan gel 2 tane sunum yap şeklinde bitmemelidir. Bu sadece göstermelik olan ön kısmıdır. Esas arka kısmında öğrencilerin bunu bir fırsat bilip değerlendirmesi gerekiyor. Bir ASELSAN’a randevu alıp gitmek mümkün değil. CEZERİ ile görüşmeniz mümkün değil. Ancak bunun gibi firmalar ve kurumlar buralara gelip stant kurmuşlar. Bunu öğrencilerin çok iyi değerlendirmesi gerekiyor” dedi.

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu ise, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan milli uzay politikası çerçevesinde 10 tane temel hedef verildi. Bu hedeflerden bir tanesi de uzaya astronot göndermektir. Bunun dışında ay programı açıklandı. Bunlar senelerdir hayalini kurduğumuz programlardı. Artık bir uzay ajansımız ve programımız var. Bizim açımızdan önemlisi ise uzay farkındalığını oluşturmak ve insan kaynağının geliştirilmesiydi. Türkiye’de şu anda uzay konusunda çalışan bütün arkadaşların bir araya getirdiğimiz zaman bin kişi sayabiliyoruz. Bunlara akademik olarak da çalışanları kattığımız halde bu sayı bu şekilde. Ancak yanı başımızdaki İran ve İsrail’de ise bu sayı 5 bin 6 bin olarak bahsediliyor. Avrupa’ya gittiğinizde ise 10 binlerin üzerine çıkıyor. Bizimde bu alanda çalışacak insana ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Yoğun programı nedeniyle video konferansla programa bağlanarak öğrencilere seslenen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Genç kardeşlerimizin fikir ve projelerini hayata geçirmek için desteklenmeye ihtiyaç duyduklarını biliyoruz. Bu çerçevede üniversite toplulukları, kulüpleri ve dernekleri vasıtasıyla öğrencilerle buluşmayı görev edindik. Temeli sağlam, geleceğe yönelmiş bir savunma sanayii ekosistemi kurmak istiyorsak, güçlü Türkiye kurmak istiyorsak siz gençlerle buluşmak ve fikir alış verişinde bulunmak bizim için çok çok önemli. Üniversite hayatınız boyunca geleceğinizi şekillendirecek idealleriniz konusunda azim ve kararlılıkla çalışmalarınızı sürdürün. Bizler her daim sizin en büyük destekçiniz olmaya kararlıyız. Sizin yapacağınız işlerle Türkiye çıtasını yükseltecek ve yüksek teknoloji alanındaki ilerleyişimiz sürecektir. Beyin gücü savunma sanayiimizin en önemli itici gücüdür. Bu yüzden iyi yetişmiş, kendine güvenen, idealist ve nitelikli insan kaynağı en büyük ihtiyacımız” diye konuştu.

Türkiye’nin savunma sanayi alanında son yıllarda önemli mesafe kaydettiğini dile getiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Vekili Metin Şenyurt, “Gelişmiş bir savunma sanayii, güçlü bir ekonomi bağımsızlığın en büyük garantisidir. Ülkemizde özellikle son dönemde bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar umut vericidir. Nitekim savunma sanayiimizin yerlilik oranı yüzde 20’lerden yüzde yetmişlere ulaşmıştır. Bilgem füze ve roket sistemleri, Atak helikopteri, Hürkuş temel eğitim uçağı ve insansız hava araçları gibi çok sayıda projenin başarıyla yürütülmesi bu alandaki kararlılığı ortaya koymakta. 2013 yılında hayata geçirdiğimiz Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi (basdec) ile de firmalarımızın savunma sanayiinde gücünü artıracak yetenekleri geliştirmeyi ve kendimizi savunma sanayiinin önemli merkezlerinden biri haline gelmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından paneller için verilen arada, protokol üyeleri stantları gezerek bilgi aldı.

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