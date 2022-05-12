Savunma Sanayii Başkanı Demir: “Ülke ve halk olarak biz en iyisini yapabilecek güçte, azimde ve iradedeyiz”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Bir ulusun kendini güvence altına alması için savunma ve silahlanma konusunda hazır olması gerektiği gerçeği hiçbir zaman değişmedi. Ulus, ülke ve halk olarak biz en iyisini yapabilecek güçte, azimde ve iradedeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Yıldız Teknik Makine Teknolojileri Kulübü işbirliğiyle hazırlanan ’10. Savunma Sanayii Günleri’ etkinliğine katılarak, öğrencilerle bir araya geldi. YTÜ Davutpaşa Kampüsü Tarihi Hamam’da yapılan programda ulusal savunma sanayiinde dışa bağımlılığın azaltılması, kamu kurumlarının sistem ihtiyaçlarının karşılanması ve yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla uluslararası pazarda rekabetçi bir milli savunma sanayiinin oluşturulması gibi birçok konu ele alındı. Gençler Türkiye’nin savunma sektöründe öncü şirketlerinin stantlarını gezip son teknoloji ürünleri inceleme imkanı bulurken, savunma sistemleri hakkında düzenlenen bilgilendirici panel ve söyleşilerle birçok konu hakkında da bilgi sahibi oldu.

“Ülke ve halk olarak biz en iyisini yapabilecek güçte, azimde ve iradedeyiz”

Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşına geliyor ama ulus olarak çok eski bir tarihimiz var. Onlarca devlet geldi geçti. Bir hayatta kalma mücadelesi verdik ama bir ulusun kendini güvence altına alması için savunma ve silahlanma konusunda hazır olması gerektiği gerçeği hiçbir zaman değişmedi. Ulus, ülke ve halk olarak biz en iyisini yapabilecek güçte, azimde ve iradedeyiz. Tabii ki bu yolculukta başarısızlıklar olabilir, tecrübeler ilkinde gerçekleşmeyebilir ama yürüyüşümüzü devam ettirmezsek hedefe varamayız. Bir insanın bir yolculuğa çıkması gibi bir ulus bağımsızlık yolculuğuna çıkıyorsa, teknolojide ve savunma sanayiinde bağımsızlık yolculuğuna çıkıyorsa gençlerin eğitiminin, sağlık şartlarının ve iradenin yerinde olması lazım. Türkiye olarak sizlerle beraber bu yolculuğa çıkıp yürümekle ilgili inancımız tam” açıklamasında bulundu.