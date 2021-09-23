SANKO ÜNİVERSİTESİ TEKNOFEST 2021’DE

TEKNOFEST 2021’in açılış törenine katılan ve öğrencilerin projelerini inceleyen SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, TEKNOFEST’in Türk gençliğinin geleceğine yön veren örnek bir organizasyon olduğunu söyledi.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ve Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ile birlikte TEKNOFEST’te yer alan projeleri inceleyip SANKO Üniversitesi standını ziyaret ettiler.

TEKNOFEST TÜRK GENÇLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANIM

Üniversite olarak çağın gelişmelerini takip eden, bilime önem veren, ülkesine ve insanlığa yararlı bireyler yetiştirme vizyonuyla çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Dağlı, “Ülkemizin ve dünyanın geleceğine katkı sunmak isteyen gençlerimiz çağın gelişmelerini yakından takip edip hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine önem vermeliler” ifadelerini kullandı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST’in Türk gençliği için önemli bir kazanım olduğuna değinen Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti:

“Gençlerimiz gerçekten büyük işlere imza atıyor. Sergilenen projeleri dinleyip gençlerimizin heyecanına ve coşkusuna ortak oldukça gelecek adına bizler de heyecanlanıyoruz. Enerjisi ve heyecanı yüksek, bilimsel çalışmalara önem veren ve dünyadaki değişimin önemini kavrayıp proje üreten gençlerimiz gerek ülkemizin gerekse dünyanın geleceği adına bizleri gururlandırıyor.

TEKNOFEST’te sergilenen projeleri inceleyen Prof. Dr. Dağlı, öğrencilere önerilerde bulunup başarılar diledi.

SANKO ÜNİVERSİTESİ’NDEN PROJE DEĞERLENDİRME SÜRECİNE KATKI

SANKO Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan 17 kişilik Danışma Kurulu, TEKNOFEST proje değerlendirme sürecinde; sağlık alanında çok sayıda projeyi inceleyerek öğrencilere katkı sundu. Tıp Fakültesi Temel Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Zafer Çetin, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Doçent Dr. Elif Onur ve Biyofizik Ana Bilim Dalı’ndan Doçent Dr. Tuba Denkçeken, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun, TEKNOFEST süresi boyunca yarışmalarda jüri üyeliği yapacak.

SANKO Üniversitesi, öğrencileri tarafından hazırlanan İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık ve İlk Yardım Kategorisi’nde “Giyilebilir EKG” ve “Akıllı Sedye” projeleri de TEKNOFEST 2021’de yarışıyor.

SANKO Üniversitesi hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler, 26 Eylül Pazar gününe kadar sürecek TEKNOFEST boyunca İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yer alan festival alanındaki SANKO Üniversitesi Tanıtım Ofisini ziyaret ederek bilgi edinebilecek.

SANKO Üniversitesi, 2020 yılında Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST 2020’nin de akademik paydaşları arasında yer almıştı.